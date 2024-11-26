Essar Group के सह-संस्थापक शशि रुइया का 80 वर्ष की आयु में निधन

एस्सार समूह के अध्यक्ष और सह-संस्थापक शशि रुइया का 25 नवंबर को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रुइया को एस्सार समूह को एक वैश्विक बिजनेस एम्पायर में बदलने के लिए जाना जाता है। वे अपनी दूरदर्शिता, नेतृत्व और नवाचार की अद्भुत विरासत छोड़ गए हैं।

advertisement

1969 में की थी एस्सार की स्थापना

शशि रुइया ने अपने छोटे भाई रवि रुइया के साथ 1969 में चेन्नई में एस्सार ग्रुप की शुरुआत की। एक मामूली निर्माण कंपनी के रूप में शुरू हुई यह कंपनी आज परिवहन, बुनियादी ढांचे, खनन, तेल शोधन, इस्पात और दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है।

1990 के दशक में समूह ने इस्पात उत्पादन और दूरसंचार में आक्रामक रूप से विस्तार किया, जिससे इसकी वैश्विक पहुंच को मजबूती मिली।

2000 के दशक में एस्सार ने खनन, बिजली और शिपिंग जैसे नए क्षेत्रों में कदम रखा।

डीकार्बोनाइजेशन और स्थिरता की ओर रुझान

हाल के वर्षों में, एस्सार ने स्थिरता और डीकार्बोनाइजेशन पर ध्यान केंद्रित किया।

अक्टूबर 2023 में, समूह ने कम कार्बन परियोजनाओं में भारी निवेश करने की योजना बनाई।

सऊदी अरब में $4 बिलियन का स्टील प्लांट।

यूके रिफाइनरी के डीकार्बोनाइजेशन के लिए $2.4 बिलियन की परियोजना।

भारत में $1.2 बिलियन का ग्रीन अमोनिया प्लांट।

एस्सार की 50वीं वर्षगांठ का जश्न

फरवरी 2020 में, शशि और रवि रुइया ने एस्सार ग्रुप की 50वीं वर्षगांठ मनाई। यह भारत के औद्योगिक विकास में समूह के योगदान की आधी शताब्दी का प्रतीक था।

व्यक्तिगत जीवन और अंतिम श्रद्धांजलि

शशि रुइया अपने पीछे दो बेटे, प्रशांत और अंशुमान, छोड़ गए हैं, जो समूह में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभा रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम श्रद्धांजलि के लिए मुंबई के वालकेश्वर स्थित बाणगंगा में रखा जाएगा।

एक युग का अंत

एस्सार समूह की ओर से जारी बयान में शशि रुइया के योगदान को सलाम किया गया और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की गईं।

शशि रुइया का निधन भारत के अग्रणी उद्योगपतियों में से एक के युग का अंत है। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने न केवल एस्सार को, बल्कि भारत को भी वैश्विक व्यापारिक मानचित्र पर स्थापित किया।