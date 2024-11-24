एलॉन मस्क ने भारत के चुनाव सिस्टम पर दी बड़ी प्रतिक्रिया, कैलिफ़ोर्निया का ज़िक्र भी किया

दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने भारत के चुनावी सिस्टम पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत के लोकसभा चुनावों की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से करते हुए कहा कि भारत ने एक दिन में 640 मिलियन (64 करोड़) वोटों की गिनती पूरी कर ली, जबकि अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया राज्य में अभी भी वोटों की गिनती जारी है।

सोशल मीडिया पर एलॉन मस्क की टिप्पणी

एलॉन मस्क ने यह प्रतिक्रिया अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर दी। एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मस्क ने लिखा,

"भारत ने एक ही दिन में 640 मिलियन वोट गिन लिए, जबकि कैलिफ़ोर्निया अभी भी वोटों की गिनती कर रहा है।"

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 5-6 नवंबर को हुए थे, लेकिन कैलिफ़ोर्निया जैसे कुछ राज्यों में अब भी वोटों की गिनती जारी है। हालांकि, अमेरिका के कई राज्यों में गिनती पूरी हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव का विजेता घोषित किया जा चुका है। ट्रंप जनवरी में राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे।

भारत और अमेरिका के चुनावी सिस्टम में अंतर

भारत और अमेरिका के चुनावी प्रक्रिया में एक बड़ा अंतर है। भारत ने कई साल पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को अपनाया, जिससे गिनती तेज़ हो गई। वहीं, अमेरिका में अभी भी बैलट पेपर से वोटिंग होती है, जो प्रक्रिया को धीमा बना देती है।

एक अन्य सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने लिखा,

"भारत ने 640 मिलियन वोट एक दिन में गिन लिए, लेकिन कैलिफ़ोर्निया अभी भी 15 मिलियन (1.5 करोड़) वोट गिनने में लगा हुआ है, जबकि मतदान को 18 दिन हो चुके हैं।"

इस पर एलॉन मस्क ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे "बेहद दुखद" बताया।

EVM को लेकर मस्क का पुराना बयान

एलॉन मस्क का भारत के चुनावी सिस्टम पर यह बयान तब आया है, जब उन्होंने इसी साल जुलाई में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को "खतरनाक" बताया था। उन्होंने कहा था कि ईवीएम और पोस्टल वोटिंग में गड़बड़ी का खतरा हो सकता है और इसे बैलट पेपर और प्रत्यक्ष वोटिंग से बदल देना चाहिए।

मस्क ने यह भी कहा था,

"चाहे यह खतरा इंसानों से हो या AI से, EVM में गड़बड़ी की आशंका छोटी लगती है, लेकिन इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।"

भारत के चुनावी सिस्टम की तारीफ

हालांकि, भारत की तेज़ गिनती प्रक्रिया को लेकर मस्क ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा की है। हाल ही में, महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के नतीजे भी एक ही दिन में आ गए थे।

निष्कर्ष

एलॉन मस्क का यह बयान भारत के चुनावी सिस्टम की तीव्रता और प्रौद्योगिकी के प्रति उनकी रुचि को दर्शाता है। हालांकि, उनका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को लेकर संदेह भी उनके विचारों का दूसरा पहलू पेश करता है।