NewsभारतEgg Price Hike: सर्दियों में अंडे की कीमत बढ़ी, किन देशों से आएंगे अंडे

Egg Price Hike: सर्दियों में अंडे की कीमत बढ़ी, किन देशों से आएंगे अंडे

Adarsh Garg
Dec 11, 2024 13:50 IST

सर्दियों के मौसम में अंडे की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, खासकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता बाजार में। यहां अंडे की कीमतों में 25% की बढ़ोतरी हुई है, जो अब 6.50 रुपये से बढ़कर 8 रुपये प्रति अंडा हो गई है। इस वृद्धि के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं, जिनमें सर्दियों में अंडे की बढ़ती मांग, मुर्गीदाने की कीमतों में वृद्धि और बांग्लादेश तथा मलेशिया जैसे देशों को अंडों का निर्यात बढ़ना शामिल है।

सर्दियों की मांग और निर्यात का प्रभाव

पश्चिम बंगाल पॉल्ट्री फेडरेशन के अनुसार, सर्दियों में अंडे की मांग में अचानक वृद्धि हुई है, साथ ही मुर्गीदाने की लागत भी बढ़ी है, जो कीमतों पर असर डाल रही है। इस सबके साथ, बांग्लादेश और मलेशिया जैसे देशों से निर्यात बढ़ने से भी अंडों की कीमतों में उछाल आया है। नवंबर और दिसंबर के लिए इन देशों से करीब 5 करोड़ अंडे का निर्यात ऑर्डर प्राप्त हुआ है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इन देशों को निर्यात में यह वृद्धि प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पारंपरिक निर्यात बाजार नहीं है।

भारत में अंडे की कोई कमी नहीं है

हालांकि, पॉल्ट्री उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि भारत में अंडों की कोई कमी नहीं है और निर्यात में वृद्धि केवल एक कारण है। बांग्लादेश सरकार ने घरेलू कीमतों को स्थिर करने के लिए भारत से अंडे का आयात बढ़ाया है। अंडे मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल से पेट्रापोल-बेनापोल सीमा के रास्ते निर्यात होते हैं, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि इन अंडों का अधिकांश हिस्सा पश्चिम बंगाल से नहीं, बल्कि अन्य राज्यों से निर्यात होता है।

निर्यात के नए बाजार

भारत के लिए ओमान, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर जैसे देश प्रमुख निर्यात बाजार बने हुए हैं। इसके अलावा, बांग्लादेश और मलेशिया जैसे देशों से निर्यात में भी वृद्धि हो रही है, जिससे भारत के अंडे उद्योग को नए अवसर मिल रहे हैं।

इस प्रकार, सर्दियों में मांग बढ़ने और निर्यात बढ़ने के चलते अंडे की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है, हालांकि भारत में अंडों की कोई कमी नहीं है।

harsh verma
Dec 11, 2024