बिटकॉइन माइनिंग घोटाले में ED ने अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से पूछताछ की

बिटकॉइन माइनिंग घोटाले में ED ने अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से पूछताछ

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से गुरुवार को गुवाहाटी में ईडी ने 'HPZ टोकन' मोबाइल ऐप से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ की, जिसमें बिटकॉइन और कुछ अन्य क्रिप्टोकरेंसी के खनन के बहाने कई निवेशकों को कथित तौर पर ठगा गया था। सूत्रों ने आगे बताया कि अभिनेत्री एचपीजेड टोकन के एक कार्यक्रम में उपस्थित हुई थीं, जिसके लिए उन्हें उपस्थिति शुल्क का भुगतान किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई "अपराधपूर्ण" आरोप नहीं थे।

advertisement

ईडी) ने मार्च में एक आरोपपत्र दायर

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च में एक आरोपपत्र दायर किया, जिसमें साइबर अपराध से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कुल 299 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया। इनमें से 76 संस्थाओं पर चीनी नागरिकों का नियंत्रण है, जिनमें से दस निदेशक चीनी मूल के हैं। इसके अलावा, दो संस्थाओं का प्रबंधन अन्य विदेशी नागरिकों द्वारा किया जाता है।

यह मामला कोहिमा पुलिस की साइबर अपराध इकाई द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से शुरू हुआ। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि विभिन्न व्यक्तियों ने बिटकॉइन माइनिंग और अन्य क्रिप्टोकरेंसी उपक्रमों के माध्यम से असाधारण रिटर्न का वादा करके निवेशकों को ठगा।

ईडी के अनुसार

ईडी के अनुसार, आरोपियों ने निवेशकों को ठगने के लिए 'एचपीजेड टोकन' मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया। एजेंसी ने खुलासा किया कि अवैध धन को "स्तरित" करने की सुविधा के लिए "डमी" निदेशकों के साथ कई "शेल इकाइयां" बनाई गई थीं।ये खाते कथित तौर पर अवैध ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और क्रिप्टोकरेंसी निवेश से प्राप्त धन को ठिकाने लगाने के लिए खोले गए थे।

निवेशकों को भारी रिटर्न का वादा किया गया था - खास तौर पर, 57,000 रुपये के निवेश पर तीन महीने तक प्रतिदिन 4,000 रुपये मिलने की बात कही गई थी। हालांकि, भुगतान केवल एक बार किया गया, जिसके बाद आरोपी ने निवेशकों से अतिरिक्त धन की मांग शुरू कर दी।

देशव्यापी अभियान में ईडी ने छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप कुल 455 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और बैंक जमा जब्त की गई, जिससे कथित धोखाधड़ी का स्तर उजागर हुआ।