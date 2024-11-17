दिल्ली-मुंबई फ्लाइट में यात्री को आया हार्ट अटैक, डॉक्टर की मदद से बची जान

दिल्ली से मुंबई जा रही इंडिगो फ्लाइट 6ई 6814 में शुक्रवार को एक यात्री को अचानक हार्ट अटैक आ गया। फ्लाइट में मौजूद डॉक्टर प्रशांत भारद्वाज की त्वरित कार्रवाई से यात्री की जान बचाई जा सकी।

45 मिनट पहले हुई घटना

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना तब हुई जब फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने से करीब 45 मिनट दूर थी। इंडिगो एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि यात्री को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसकी हालत गंभीर हो गई थी। इसके बावजूद फ्लाइट की लैंडिंग सामान्य रूप से हुई।

डॉक्टर ने तुरंत की मदद

फ्लाइट में मौजूद डॉक्टर प्रशांत भारद्वाज, जो टाटा मोटर्स में कार्यरत हैं, मुंबई किसी काम से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यात्री के परिजनों को मदद के लिए पुकारते हुए सुना। फ्लाइट क्रू ने भी घोषणा की कि क्या फ्लाइट में कोई डॉक्टर मौजूद है। डॉक्टर भारद्वाज ने तुरंत फर्स्ट एड किट लेकर यात्री की सहायता की।

यात्री को बेहोशी, लो ब्लड प्रेशर और अत्यधिक पसीने की शिकायत थी। डॉक्टर ने उसे आवश्यक दवाइयां दीं और उसकी स्थिति को स्थिर कर दिया। फ्लाइट क्रू ने भी उनकी पूरी सहायता की।

एयरलाइंस ने की डॉक्टर और क्रू की सराहना

डॉक्टर भारद्वाज ने बताया, "मैंने बाकी सफर के दौरान यात्री की स्थिति पर नजर रखी और लैंडिंग के बाद मेडिकल टेस्ट कराने की सलाह दी।" इंडिगो के प्रवक्ता ने मुंबई हवाई अड्डे पर यात्री को तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी दी। उन्होंने डॉक्टर और फ्लाइट क्रू की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सूझबूझ और तत्परता से यात्री की जान बचाई जा सकी।