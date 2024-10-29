scorecardresearch
BT TV
Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Oct 29, 2024 12:00 IST
धनतेरस पर जरूर करें ये एक काम, कभी खाली नहीं रहेगी जेब

धनतेरस के मौके पर यदि आप अपनी जेब को हमेशा भरा रखना चाहते हैं, तो एक खास काम करना न भूलें। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू घर में शुभता और संपन्नता लाती है। सदियों से धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है।

धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का महत्व

धनतेरस पर झाड़ू खरीदना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक खास उपाय भी है। इस दिन झाड़ू खरीदने से लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप इस साल धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जानें इसे खरीदने का सही तरीका।

झाड़ू खरीदने का तरीका

झाड़ू की जोड़ी: जब भी आप धनतेरस पर झाड़ू खरीदने जाएं, तो इसे हमेशा जोड़े में लाएं। आप दो, चार, छह या आठ झाड़ू खरीद सकते हैं।

प्रयोग का समय: नई झाड़ू को तुरंत इस्तेमाल नहीं करना है। इसे लाकर घर के पूजा स्थान के आस-पास रख दें।

दीपावली पर पूजा

धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू को दीपावली पर बाकी वस्तुओं के साथ भगवान को समर्पित करें।
दीपावली पर झाड़ू का पूजन करने के बाद ही इसका उपयोग करें।

लक्ष्मी माता की कृपा

धनतेरस पर लाई झाड़ू का ये प्रयोग माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है और आपकी जेब धन-धान्य से भर सकता है।

