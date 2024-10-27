Diwali Long Weekend 2024: दिवाली पर पड़ रहा है लॉन्ग वीकेंड, घूमने के लिए परफेक्ट हैं ये 6 जगहें

दिवाली 2024 का पर्व 31 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा, जो कि एक लॉन्ग वीकेंड का हिस्सा बन रहा है। अगर आप इस खास मौके पर पटाखों और शोर-शराबे से दूर, शांति में दिवाली मनाना चाहते हैं, तो यहां कुछ बेहतरीन जगहें हैं, जहां आप अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं।

नौकुचियाताल, उत्तराखंड

नौकुचियाताल, जिसे नौ कोनों की झील के नाम से जाना जाता है, दिल्ली के करीब एक अद्भुत टूरिस्ट स्पॉट है। भीमताल से मात्र 5 किमी की दूरी पर स्थित, यह झील नैनीताल की सबसे गहरी झील है। घने जंगलों के बीच स्थित, यहां आपको नौका विहार का आनंद लेने का मौका मिलेगा। दिल्ली से नौकुचियाताल की दूरी 351.6 किमी है, और यहां पहुंचने में लगभग 7 घंटे लगते हैं।

मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश

मैक्लोडगंज, जिसे लिटिल ल्हासा के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बती संस्कृति का एक केंद्र है। यहां की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यह स्थान ट्रेकर्स के बीच बहुत लोकप्रिय है और दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 485 किमी है, जो पहुंचने में 8-10 घंटे लेती है। दलाई लामा के निवास के कारण भी यह जगह विश्वभर में प्रसिद्ध है।

तीर्थन वैली, हिमाचल प्रदेश

तीर्थन वैली एक अनोखा और ऑफबीट डेस्टिनेशन है, जो एडवेंचर प्रेमियों के लिए परफेक्ट है। समुद्र तल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह स्थान ट्रेकिंग, फिशिंग और वाइल्ड लाइफ देखने के लिए बहुत अच्छा है। दिल्ली से इसकी दूरी 488.2 किमी है, और बस या कार से यहां पहुंचना आसान है।

मनाली, हिमाचल प्रदेश

मनाली, जो कि दिल्ली के पास एक बेहद लोकप्रिय हिल स्टेशन है, अपनी बर्फ से ढकी पहाड़ियों और मनोहारी दृश्यों के लिए जाना जाता है। यहां आप ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। दिल्ली से मनाली की दूरी 537 किमी है, और यहां पहुंचने में लगभग 10-12 घंटे लगते हैं।

कसोल, कुल्लू

कसोल, पार्वती नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत गांव है, जो पिछले कुछ वर्षों में पर्यटकों का प्रिय स्थल बन चुका है। यहां की पार्टी संस्कृति, बोनफायर और ट्रेकिंग ट्रेल्स इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। खीरगंगा और मणिकरण जैसे स्थलों का भ्रमण आपके लिए एक यादगार अनुभव होगा।

कौसानी, उत्तराखंड

कौसानी, जिसे हिमालय के अद्भुत नजारों के लिए जाना जाता है, एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यहां आप अनाशक्ति आश्रम, कौसानी टी एस्टेट और रुद्रधारी फॉल्स जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं। यहां का मौसम और दृश्य दिवाली के जश्न के लिए एकदम सही हैं।

इस लॉन्ग वीकेंड पर इन खूबसूरत जगहों पर जाकर आप न केवल अपनी दिवाली को खास बना सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी में कुछ अद्भुत यादें भी जोड़ सकते हैं।