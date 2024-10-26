scorecardresearch
NewsभारतDiwali Festival 2024: दिवाली गिफ्ट्स पर इतने लाख करोड़ का खर्च!

Diwali Festival 2024: दिवाली गिफ्ट्स पर इतने लाख करोड़ का खर्च!

इस बार भी दिवाली पर हर साल की तरह गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। लोग अपने करीबियों को गिफ्ट देने के लिए जमकर पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन इस बार की दीवाली पर गिफ्टिंग का कारोबार महंगाई और लोगों की ज्यादा खरीदारी के असर से पिछले साल के मुकाबले कहीं ज्यादा रहने वाला है।

Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 26, 2024 12:21 IST

लोकलसर्किल्स के सर्वे के मुताबिक

लोकलसर्किल्स के सर्वे के मुताबिक इस साल लोग गिफ्ट्स पर 1.85 लाख करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं। इस साल शहरी भारतीय चॉकलेट, बेकरी, मिठाइयों और दूसरे तोहफों पर ये रकम खर्च करेंगे। त्योहारी सीजन में दिवाली सबसे बड़ा त्योहार होता है और इसका असर हर साल की तरह इस बार भी बाजारों पर साफ देखा जा रहा है। सितंबर से अब तक, लोगों ने 1.2 लाख करोड़ रुपये के गिफ्ट्स खरीद लिए हैं। सबसे खास बात है कि इन तोहफों की खरीदारी में मिठाइयों और बेकरी प्रोडक्ट्स का दबदबा है। 

लोकलसर्किल्स के सर्वे में अलग अलग गिफ्ट्स की डिमांड का भी विस्तार से जिक्र किया गया है जिसके मुताबिक मिठाइयों और बेकरी प्रोडक्ट्स की कुल गिफ्ट्स में 53 परसेंट हिस्सेदारी है। 

-ड्राई फ्रूट्स का हिस्सा 48 परसेंट
-इत्र, मोमबत्ती का 27 फीसदी
-किचन के सामान का 18 परसेंट
-होम फर्नीशिंग आइटम्स की 12 फीसदी
- ट्रे, क्रॉकरी की कुल गिफ्ट्स में 12 परसेंट हिस्सेदारी 

ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड

इस सर्वे में ये भी बताया गया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में से कौन सा माध्यम ज्यादा लोकप्रिय है। सर्वे के मुताबिक 53 फीसदी शहरी लोग अब भी अपने स्थानीय बाजारों में जाकर गिफ्ट खरीदना पसंद करते हैं जो लोकल मार्केट के क्रेज बने रहने की तरफ साफ इशारा कर रहा है। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग भी तेजी से बढ़ रही है और 36 फीसदी लोग दिवाली के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाते हुए ऑनलाइन गिफ्ट्स खरीद रहे हैं। 

दिलचस्प बात है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के बावजूद, ज़्यादातर लोग खुद जाकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को गिफ्ट्स देना पसंद करते हैं सर्वे के मुताबिक महज 15 फीसदी लोग ही ऑनलाइन खरीदे गए गिफ्ट्स सीधे अपने रिश्तेदारों के पते पर भेजते हैं। यानी त्योहारी सीजन में निजी मुलाकातों और खुद तोहफा देने की परंपरा अभी भी बरकरार है

ये सर्वे 314 जिलों के 31 हजार शहरी परिवारों के बीच किया गया है, जिससे ये साफ होता है कि त्योहारों में गिफ्ट खरीदने की आदतें कैसे बदल रही हैं। पहले जहां लोग केवल लोकल बाजारों के भरोसे रहते थे, वहीं अब ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बढ़ता जा रहा है।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 26, 2024