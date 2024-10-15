Diwali Dhamaka Offer: दिवाली पर फ्लाइट से घर जाना हुआ सस्ता

दिवाली के दौरान फ्लाइट से घर जाना पिछले साल की दीवाली के मुकाबले इस बार कम खर्चीला होगा। इसकी बड़ी वजह है कि कई घरेलू हवाई रुट्स पर औसत हवाई किराये में पिछले साल से 25 परसेंट से ज्यादा तक की कमी आई है। ये गिरावट बढ़ी हुई क्षमता और तेल की कीमतों में आई कमी के चलते देखने को मिल रही है। इसी वजह से हवाई टिकट की कीमतों में गिरावट आई है।

ट्रैवल पोर्टल इक्सिगो का आंकड़ा

घरेलू हवाई रुट्स पर औसत फ्लाइट टिकट 2023 के फेस्टिव सीजन के पीक से 20 से 25 परसेंट तक सस्ता मिल रहा है। ये कीमतें 30 दिनों पहले बुक किए गए एकतरफा औसत किराये की हैं। 2023 में ये पीक सीजन 10 से 16 नवंबर के बीच था जबकि इस साल ये 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के दौरान आएगा

यही वो समय है जब धनतेरस और दीवाली से लेकर भाईदूज तक के त्योहार आते हैं। इस साल औसत हवाई किराए में सबसे ज्यादा 38 परसेंट की गिरावट बेंगलुरु-कोलकाता उड़ान के लिए दर्ज की गई है। पिछले साल ये 10 हजार 195 रुपये का था जो अब 6 हजार 319 रुपये में मिल रहा है। चेन्नई-कोलकाता रुट पर टिकट की कीमत 8 हजार 725 रुपये से 36 परसेंट घटकर 5 हजार 604 रुपये हो गई है। मुंबई-दिल्ली उड़ान के लिए औसत हवाई किराया 8 हजार 788 रुपये से 34 परसेंट घटकर 5 हजार 762 रुपये हो गया है। इसी तरह दिल्ली-उदयपुर रुट पर टिकट की कीमतों में 34 फीसदी की कमी आई है और ये 11 हाजर 296 रुपये से घटकर 7 हजार 469 रुपये हो गई है। दिल्ली-कोलकाता हैदराबाद-दिल्ली और दिल्ली-श्रीनगर रुट्स पर ये गिरावट 32 परसेंट है।

पिछले साल दिवाली के आसपास हवाई किराए में तेज उछाल की वजह गो फ र्स्ट एयरलाइन के निलंबन के बाद क्षमता में आई कमी भी थी। किराये में कमी की एक और वजह है। तेल की कीमतों में कमी आना है जिनमें इस साल 15 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। इसससे त्योहारी सीजन में यात्रियों को ज्यादा किफायती विकल्प मिल रहे हैं। हालांकि फिलहाल बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के असर से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है जिससे कुछ रुट्स पर हवाई किराये 34 परसेंट तक बढ़ गए हैं।

रूट्स के प्राइस

अहमदाबाद-दिल्ली रुट शामिल है जहां पर टिकट की कीमत 6 हजार 533 रुपये से 34 परसेंट बढ़कर 8 हजार 758 रुपये हो गई है। जबकि मुंबई-देहरादून रुट पर ये 11 हजार 710 रुपये से 33 फीसदी बढ़कर 15,527 रुपये हो गई है, लेकिन इसमें बड़ा रोल फ्लाइट्स की संख्या के मुकाबले ज्यादा डिमांड भी है।