धनतेरस 2024: कहां मिल रहा है सस्ता ऑनलाइन सोने या चांदी का सिक्का

धनतेरस 2024: धनतेरस के त्यौहार के दौरान, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसे ऑनलाइन किराना प्लेटफ़ॉर्म फिजिकल स्टोर्स की तुलना में रियायती कीमतों पर सोने के सिक्के दे रहे हैं। ज़ेप्टो मालाबार गोल्ड का 24k 1 ग्राम सोने का सिक्का 8,209 रुपये में बेच रहा है, जबकि ऑग्मोंट का 24k 1 ग्राम का सिक्का 8,199 रुपये में है। ब्लिंकिट जॉयलुक्कास का 24K 1 ग्राम का सिक्का 8,249 रुपये में दे रहा है। ब्लिंकिट, बिगबास्केट, स्विगी इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो ने इस दिवाली आपके घर तक सोने और चांदी के सिक्के पहुंचाने का वादा किया है, वो भी सिर्फ़ 10 मिनट के भीतर।

सूत्रों ने बिजनेस टुडे को मंगलवार को बताया कि पीपी ज्वैलर्स जैसे भौतिक आभूषण स्टोर 24 कैरेट 1 ग्राम सोने का सिक्का 8,460 रुपये में बेच रहे हैं।धनतेरस को पारंपरिक रूप से पीतल, चांदी और सोने जैसी वस्तुओं की खरीद के लिए एक शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह सौभाग्य, सफलता और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा लाता है।

धनतेरस के लिए ऐप साझेदारी में ब्लिंकिट के साथ जॉयलुक्कास और मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, ज़ेप्टो के साथ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स और ऑग्मोंट, और स्विगी इंस्टामार्ट के साथ नेक बाय जार, मुथूट एक्ज़िम और मालाबार शामिल हैं। इसके अलावा, बिगबास्केट ने इस त्यौहार के अवसर पर टाटा के स्वामित्व वाले ज्वैलर तनिष्क के साथ भी साझेदारी की है।

बेस्ट ऑफर

बिगबास्केट तनिष्क से चुनिंदा उत्पादों की पेशकश कर रहा है, जिनमें 999.9 शुद्धता वाले लक्ष्मी गणेश चांदी के सिक्के (10 ग्राम) और दो 22 कैरेट सोने के सिक्के (1 ग्राम, जिनमें से एक पर लक्ष्मी की आकृति है) शामिल हैं।

ज़ेप्टो ने ऑग्मोंट और मालाबार के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के सिक्के पेश किए हैं, जिनमें ऑग्मोंट का 24 कैरेट बरगद वृक्ष सोने का सिक्का और मालाबार का 999 शुद्ध लक्ष्मी गणेश चांदी का सिक्का (10 ग्राम) शामिल हैं।

ब्लिंकिट में मालाबार से 24K देवी लक्ष्मी गोल्ड कॉइन (1 ग्राम) और 99.9 प्रतिशत शुद्ध लक्ष्मी गणेश सिल्वर कॉइन (10 ग्राम) शामिल हैं। जॉयलुक्कास के कलेक्शन में 99.9 प्रतिशत शुद्ध लक्ष्मी गणेश सिल्वर कॉइन (10 ग्राम) और 0.5 ग्राम और 1 ग्राम दोनों में 24K लक्ष्मी गणेश गोल्ड कॉइन शामिल हैं।

स्विगी इंस्टामार्ट पर, खरीदार जार 24K सोने के सिक्के 0.1 ग्राम, 0.5 ग्राम, 0.25 ग्राम और 1 ग्राम वजन में पा सकते हैं, मुथूट एक्जिम का 24K सोने का सिक्का 1 ग्राम में और मालाबार का 24K सोने का सिक्का 1 ग्राम में। इसके अलावा, चांदी की वस्तुएं, जैसे कि मालाबार के 999 शुद्धता वाले चांदी के सिक्के 5 ग्राम, 11.66 ग्राम और 20 ग्राम में भी खरीदने के लिए उपलब्ध हैं।

ज़ेप्टो 0.1 ग्राम, 0.5 ग्राम, 0.25 ग्राम और 1 ग्राम वजन के मालाबार और ऑग्मोंट 24K 999 सोने के सिक्के, साथ ही 999 शुद्धता वाले 10 ग्राम चांदी के सिक्के भी प्रदान करता है। ऑनलाइन खरीद के लिए उपलब्ध कीमती धातु विकल्पों की श्रृंखला का पता लगाएं।

सोने के सिक्कों की कीमतों की तुलना

ब्लिंकिट

जोयालुक्कास 1 ग्राम सोने का सिक्का (24 कैरेट): 8,249 रुपये

जोयालुक्कास 0.5 ग्राम सोने का सिक्का (24 कैरेट): 4,125 रुपये

ज़ेप्टो

मालाबार गोल्ड 24K 999.9 1 ग्राम (लक्ष्मी): 8,209 रुपये

मालाबार सिल्वर 999.9 10 ग्राम: 1,049 रुपये

आज सोने की कीमतें:- 29 अक्टूबर 2024 को सोने की कीमत 78,709.00 रुपये रही।

एलकेपी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च एनालिस्ट (कमोडिटी एंड करेंसी) जतीन त्रिवेदी ने कहा, "धनतेरस के कारण लॉन्ग पोजीशन के लिए उत्साह बढ़ने के साथ एमसीएक्स में सोने की कीमतें सकारात्मक रहीं और यह 78,750 रुपये से ऊपर पहुंच गईं। इस शुभ दिन पर अधिक खरीदारी हुई, जिससे एमसीएक्स पर कीमतें 200 रुपये से अधिक बढ़ गईं और फिजिकल ज्वेलरी मार्केट में 80,000 रुपये से ऊपर कारोबार हुआ। एनएफपी और बेरोजगारी रिपोर्ट सहित आगामी अमेरिकी आर्थिक डेटा सोने की चाल को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें 77,000 रुपये पर प्रमुख समर्थन और 81,500 रुपये पर तत्काल प्रतिरोध है।"