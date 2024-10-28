Dhanteras 2024: धनतेरस के शुभ मुहूर्त से लेकर कौन सी चीजें जरूर खरीदें ?
दीपावली से पहले धनतेरस की रौनक देखने को मिल रही है। धनतेरस से शुरू होने वाले पांच दिनों के दीवाली के त्योहार में धनतेरस को खरीददारी का सबसे शुभ दिन माना जाता है। कार्तिक महीने की त्रयोदशी से दीपावली का पांच दिनों का त्योहार शुरू होता है, तो आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्यौहार, क्या है शुभ मुहूर्त और धनतेरस के दिन कौन सी चीजें जरूर खरीदें ?
क्यों मनाया जाता है धनतेरस ?
कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है धनतेरस मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था। देवताओं के वैद्य धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, सेहत और आरोग्य के लिए इस दिन धन्वंतरी की उपासना होती है। ये दिन कुबेर का दिन भी माना जाता है, धन और संपन्नता के लिए इस दिन कुबेर की भी पूजा होती है। धनतेरस के दिन सोना-चांदी और नए बर्तन खरीदने की परंपरा है।
धनतेरस पर देश के हर शहर के बाजार जगमग कर रहे हैं। बाजारों में शाम दिन जैसी रौशन दिख रही है। पौराणिक मान्यता है समुद्र मंथन से त्रयोदशी के दिन ही भगवान धनवंतरि अमृत का कलश लेकर निकले थे इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा बताई गई हैं। मान्यता है कि इस दिन सोने,चांदी,तांबे,पीतल के ही बर्तन खरीदना सबसे शुभ होता है। चलिए आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन किस शुभ मुहूर्त में पूजा की जाए।
धनतेरस का शुभ मुहूर्त
इस बार त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर सुबह 10.31 से आरम्भ होगी, जिसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 01.27 बजे होगा। इस दिन प्रदोषकाल शाम 05.58 से लेकर रात 08.13 तक है। इस समय धन की देवी मां लक्ष्मी, धन्वन्तरि की पूजा करें। धनतेरस के दिन वृषभकाल शाम 06.31 बजे से रात 08.27 तक है। शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी,बर्तन, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी कर सकते हैं।
भगवान धनवंतरि को आयुर्वेद का देव माना गया है। जिनकी उपासना से आरोग्यता का वरदान मिलता है। परंपरा कहती है कि धन त्रयोदशी या धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदकर धनवंतरि की उपासना करनी चाहिए। धनतेरस पर खरीदारी की परंपरा के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीजें खरीदना बेहद ज़रूरी है।
धनतेरस के दिन कौन सी चीजें जरूर खरीदें ?
- धातु से बना कोई पानी का बर्तन खरीदें
- गणेश और लक्ष्मी की अलग-अलग मूर्तियां खरीदें
- खील-बताशे, मिट्टी के दीपक ज़रूर खरीदें
- अंकों का बना हुआ धन का कोई यन्त्र भी खरीदें
- इसकी पूजा धनतेरस के दिन करें
धनतेरस के शुभ पर्व पर भगवान धनवंतरि के साथ साथ माता लक्ष्मी...भगवान गणेश...भगवान शिव...भगवान कुबेर और यमराज की पूजा का विधान बताया गया है...धनतेरस की रात ही भगवान यमराज को दीपदान करने की परंपरा भी निभाई जाती है जिससे काल से रक्षा का वरदान मिलता है। तो इस धनतेरस भी शुभ मुहूर्त में कीजिए खरीददारी..जलाइये कामना का दीपक...जिससे मां लक्ष्मी पधारें आपके द्वार और आपके मिले आरोग्यता के साथ साथ समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद।