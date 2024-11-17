दिल्ली की हवा हुई ज़हरीली: शाहदरा का AQI 526, कई इलाकों में 450 के पार

दिल्ली में प्रदूषण ने खतरनाक स्तर पार कर लिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, रविवार सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 428 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। वहीं, शाहदरा का AQI 526 तक पहुंच गया है।

राजधानी पर छाई स्मॉग की चादर

दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धीमी हवा, कम तापमान और अधिक आर्द्रता के कारण यह स्थिति और बिगड़ गई है।

अलग-अलग क्षेत्रों में AQI का स्तर (सुबह 7 बजे)

इलाका AQI

शाहदरा 526

आनंद विहार 457

मुंडका 463

वजीरपुर 463

पटपड़गंज 439

रोहिणी 449

कैसे मापा जाता है AQI?

0-50: अच्छा

51-100: संतोषजनक

101-200: मध्यम

201-300: खराब

301-400: बहुत खराब

401-500+: गंभीर

GRAP क्या है?

ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किया जाता है। इसके तहत प्रदूषण के स्तर के अनुसार पाबंदियां लगाई जाती हैं।

चरण 1: AQI 201-300 (खराब)

चरण 2: AQI 301-400 (बहुत खराब)

चरण 3: AQI 401-450 (गंभीर)

चरण 4: AQI 450+ (गंभीर प्लस)

GRAP चरण-III के तहत लागू उपाय

सड़कों की मशीनीकृत सफाई बढ़ाई जाएगी।

धूल को दबाने के लिए पानी का छिड़काव।

सार्वजनिक परिवहन में वृद्धि।

निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर सख्ती।

गैर-आवश्यक मालवाहक वाहनों पर रोक।

बच्चों के लिए स्कूल ऑनलाइन मोड में।

प्रदूषण से बचाव के उपाय:

मास्क का उपयोग करें और आंखों पर चश्मा लगाएं।

एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें।

बच्चों और बुजुर्गों को बाहर जाने से रोकें।

मॉर्निंग वॉक या आउटडोर एक्सरसाइज से परहेज करें।

दिल्लीवासियों को फिलहाल सतर्क रहने और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।