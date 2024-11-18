गैस चैंबर बनी दिल्ली: AQI गंभीर प्लस श्रेणी में, GRAP-4 आज से लागू

scorecardresearch
Delhi, Nov 18, 2024

दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP-4 आज से लागू किया जा रहा है। सोमवार सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 481 पर पहुंच गया, जो "गंभीर प्लस" श्रेणी (450+) में आता है। एनसीआर के ज्यादातर इलाके सुबह स्मॉग की घनी चादर में ढके नजर आए।

एयरपोर्ट पर 150 मीटर विजिबिलिटी, उड़ानों में देरी

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर विजिबिलिटी सिर्फ 150 मीटर रही। कोहरे और प्रदूषण के कारण कुछ उड़ानें 30 मिनट से लेकर एक घंटे तक देरी से चल रही हैं। हालांकि, अभी तक किसी उड़ान को रद्द करने की सूचना नहीं है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे उड़ानों के अपडेट के लिए ऑपरेटर से संपर्क करें।

GRAP-4: प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए सरकार ने आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-4 लागू कर दिया है।

रविवार रात दिल्ली का औसत AQI 475 दर्ज किया गया था।
मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
GRAP-4 के तहत सरकार ऑड-ईवन नियम, ऑफलाइन कक्षाओं को बंद करना, 50% कार्यालय उपस्थिति और अन्य आपातकालीन उपाय लागू कर सकती है।

एनसीआर में भी प्रदूषण का कहर

दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक है:

नोएडा: AQI 384
गाजियाबाद: AQI 400
गुरुग्राम: AQI 446
फरीदाबाद: AQI 320
स्थिति बेहद चिंताजनक
प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लोगों का जीना दूभर कर दिया है। प्रदूषण से बचाव के लिए सरकार और नागरिकों को मिलकर उपाय करने की आवश्यकता है।

Nov 18, 2024