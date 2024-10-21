Delhi Pollutions: आनंद विहार में AQI 400 के पार, अक्षरधाम, द्वारका में 'बहुत खराब' लेवल

scorecardresearch
NewsभारतDelhi Pollutions: आनंद विहार में AQI 400 के पार, अक्षरधाम, द्वारका में 'बहुत खराब' लेवल

दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार सुबह हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' स्तर तक गिर गई, जिससे शहर धुंध की मोटी चादर में लिपटा हुआ दिखाई दिया। जिन क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता खराब हुई, उनमें अक्षरधाम मंदिर, इंडिया गेट, शकूरपुर, द्वारका और आसपास के इलाके शामिल हैं।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 21, 2024 13:32 IST

द्वारका में एक्यूआई 311, अक्षरधाम में 307, और इंडिया गेट पर 309 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शकूरपुर में एक्यूआई 346 तक पहुंच गया, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है।

ITO पर सुबह 08:30 बजे AQI 232 दर्ज

ITO पर सुबह 08:30 बजे AQI 232 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। जहांगीरपुरी में AQI 350 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। वहीं नेहरू पार्क और आसपास के इलाकों में AQI 254 रहा, जो इसे 'खराब' श्रेणी में रखता है।

सबसे गंभीर स्थिति आनंद विहार में देखी गई, जहां AQI 450 को पार कर सुबह 08:30 बजे तक 454 पर पहुंच गया, जिसे 'गंभीर' श्रेणी में रखा गया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को दोषी ठहराया

इस बीच, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बढ़ते प्रदूषण के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को दोषी ठहराया। उन्होंने भाजपा पर "गंदी राजनीति" करने और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के प्रदूषण के कारण दिल्ली की स्थिति खराब होने का आरोप लगाया।

आतिशी ने कहा कि यूपी से आने वाली डीजल बसें, जो कौशांबी और आनंद विहार बस डिपो तक पहुंचती हैं, और एनसीआर में ईंट भट्टे और थर्मल प्लांट दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने यूपी सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा करने का वादा किया।

प्रदूषण का मुख्य कारण यूपी से आने वाली बसें

आतिशी ने कहा, "आनंद विहार में प्रदूषण का मुख्य कारण यूपी से आने वाली बसें हैं।" उन्होंने हरियाणा और यूपी पर यमुना में अनुपचारित अपशिष्ट छोड़ने का आरोप भी लगाया। उन्होंने सवाल किया, "ये राज्य अपने बेड़े में CNG और इलेक्ट्रिक बसें क्यों नहीं जोड़ते?"

इस मुद्दे पर उन्होंने पंजाब की आप सरकार को पराली जलाने के आरोपों से बरी कर दिया। वहीं, आप नेता गोपाल राय ने भी भाजपा पर प्रदूषण के मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर दिल्लीवासियों की "दुश्मन" बनने का आरोप लगाया, क्योंकि अब पंजाब में उनकी सरकार है, और अब वे पराली जलाने का दोष हरियाणा और यूपी पर डाल रहे हैं। उन्होंने यमुना में दिखाई देने वाले झाग के लिए भी इन राज्यों को जिम्मेदार ठहराया, जहां भारी मात्रा में अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ा जाता है।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 21, 2024