Delhi NCR मौसम ने ली करवट, गर्मी से लोगो को मिली राहत, हो रही है वर्षा

Delhi NCR में मौसम बदल चूका है। बुधवार सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली से लेकर नॉएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम के लोगों को जलती धूप से राहत मिली है। समझा जा रहा है कि इसके साथ ही मॉनसून का इंतजार खत्म हो सकता है। अगले कुछ घंटों में साफ होगा कि क्या मॉनसून दिल्ली पहुंच गया है? आरके पुरम, मुनिरका, सरिता विहार, राव तुला मार्ग समेत लगभग पूरी दिल्ली को आज गर्मी से काफी राहत मिली है। रिमझिम बारिश की फुहारों से नॉर्थ इंडिया में गर्मी झेल रहे लोगों ने राहत की सांस ली। रात में मुंबई में भी अच्छी बारिश हुई हैं।

IMD

IMD ने दिल्ली के कुछ इलाकों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। एक अधिकारी ने बताया कि बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होगी जबकि 30 जून को भारी बारिश होने का अनुमान हैं। तेज हवाएं भी चलेंगी। 7 दिनों के पूर्वानुमान में कहा गया है कि दिल्ली में 1 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। IMD ने बताया है कि इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली- एनसीआर के छपरौला, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, पानीपत, गोहाना, बागपत, मेरठ, मोदीनगर, पिलखुआ, हापुड़ में भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है।

मॉनसून अपडेट

कुछ घंटे पहले मौसम एक्सपर्टों ने अनुमान लगाया था कि इस हफ्ते के आखिर तक मॉनसून दिल्ली पहुंच जाएगा। इसके लिए 29 या 30 जून की तारीख बताई गई है। आज बारिश के साथ अच्छे संकेत मिलने लगे हैं।