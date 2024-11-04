दिल्ली-एनसीआर में 15 से 31 अक्तूबर के बीच 54,000 से ज्यादा वाहनों पर जुर्माना

scorecardresearch
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधारने के प्रयास में केंद्र की समिति ने 56 निर्माण स्थलों को बंद करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले 597 स्थानों पर जुर्माना लगाया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार, 15 से 31 अक्तूबर तक 54,000 से अधिक वाहनों पर प्रदूषण-नियंत्रण प्रमाण पत्र न होने के कारण जुर्माना लगाया गया, जबकि 3,900 पुराने वाहनों को जब्त किया गया।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 4, 2024 09:04 IST
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधारने के प्रयास में केंद्र की समिति ने 56 निर्माण स्थलों को बंद करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले 597 स्थानों पर जुर्माना लगाया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार, 15 से 31 अक्तूबर तक 54,000 से अधिक वाहनों पर प्रदूषण-नियंत्रण प्रमाण पत्र न होने के कारण जुर्माना लगाया गया, जबकि 3,900 पुराने वाहनों को जब्त किया गया।

अवैध कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई

CAQM ने अवैध कचरा फेंकने की रोकथाम के लिए 5,300 से अधिक निरीक्षण किए और नगरपालिका कचरे को जलाने पर सख्त कदम उठाए। सड़क पर धूल को कम करने के लिए सफाई मशीनें, पानी के छिड़काव वाली मशीनें, और एंटी-स्मॉग गन का उपयोग हो रहा है। औसतन रोजाना 600 से अधिक पानी के छिड़काव करने वाले और एंटी-स्मॉग गन तैनात किए गए हैं।

GRAP का चरण-I और चरण-II लागू

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चरण-I 15 अक्तूबर से और चरण-II 22 अक्तूबर से लागू किया गया है। इसके साथ ही 15 अक्तूबर से एक GRAP मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी सक्रिय किया गया है, जो एनसीआर राज्यों की कार्रवाई पर निगरानी रख रहा है।

दिल्ली की जहरीली हवा में सुधार की जरूरत

दशहरे के बाद से दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में गिरावट आई है। AQI खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिवाली के दौरान पटाखों के कारण प्रदूषण बढ़ गया, जिससे वायु गुणवत्ता और खराब हो गई है।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 4, 2024