Delhi Liquor Scam: K. Kavitha और Arvind Kejriwal का आमना-सामना क्यों कराना चाहती है ED?

दिल्ली शराब नीति घोटाले (Delhi Liquor Scam) में सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) गिरफ्तार हो चुके हैं। अब हर कोई जानना चाह रहा है कि अरविंद केजरीवाल पर क्या आरोप हैं। इसी केस में गिरफ्तार तेलंगाना की नेत्री K. Kavitha से उनका क्या कनेक्शन है? दोनों को ED ने क्यों पकड़ा है? अरविंद केजरीवाल का 100 करोड़ के किकबैक में क्या रोल था? के. कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जरूरत ईडी क्यों समझती है?

advertisement

मगुंटा श्रीनिवासुलू के बयान से फंसे अरविंद केजरीवाल?

सीएम अरविंद केजरीवाल ED की चार्जशीट में मगुंटा श्रीनिवासुलू के बयानों से आबकारी घोटाले में घिरे थे। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, मगुंटा श्रीनिवासुलू ने 14 जुलाई 2023 को दिए अपने बयान में जांच एजेंसी को बताया कि मार्च 2021 में दिल्ली में शराब कारोबार के प्राइवेटाइजेशन करने के ऐड को देखकर मैं अरविंद केजरीवाल से मिला था। मुझे उनके ऑफिस ने मार्च, 2021 में पार्लियामेंट सेशन के दौरान 16 मार्च शाम साढ़े 4 बजे का समय दिया था।

Also Read: ED ने जिस PMLA में Arvind Kejriwal को किया अरेस्ट, उसमें क्यों नहीं मिलती आसानी से बेल?

के. कविता-अरविंद केजरीवाल कनेक्शन

अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त मगुंटा श्रीनिवासुलू को बताया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता ने भी दिल्ली में शराब कारोबार करने के लिए मुझे अप्रोच कर चुकी है। उन्होंने 100 करोड़ रुपये आम आदमी पार्टी में देने का ऑफर किया है। वो आपको इस लिकर बिजनेस के लिए कॉल करेंगी या आप उन्हें कॉल कर सकते हैं क्योंकि उनकी टीम पहले से ही इस पर काम कर रही है।

25 करोड़ रुपये से कैसे जुड़े तार?

ईडी की चार्जशीट के अनुसार, मगुंटा श्रीनिवासुलू के बेटे राघव मगुंटा ने अपने बयान में बताया कि उसने के. कविता और अपने पिता के बीच अग्रीमेंट होने के बाद 25 करोड़ रुपये साउथ लॉबी के अभिषेक बोइनपिल्लै और बुची बाबू को कैश में दे दिए है। यही वजह है कि ईडी ने ये दावा किया है कि के. कविता ने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। इसलिए अब अरविंद की रिमांड मिलने के बाद के. कविता और अरविंद को आमने-सामने बैठाकर ईडी पूछताछ करेगी।