Delhi Exit Poll Results 2024: दिल्लीवालों ने दिल में किसको दी जगह?

NewsभारतDelhi Exit Poll Results 2024: दिल्लीवालों ने दिल में किसको दी जगह?

इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार के लोकसभा चुनाव में BJP को 6 से सात सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं INDIA गठबंधन को सिर्फ 0-1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 1, 2024 23:05 IST
Delhi Exit Poll Results 2024:
दिल्ली में किसने मारी है बाजी? #IndiaTodayAxisMyIndiaExitPolls के मुताबिक दिल्ली में AAP-कांग्रेस की जोड़ी को बड़ा झटका लग सकता है। एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर बीजेपी शहर की सभी सातों सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकती है।

माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक

इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार के लोकसभा चुनाव में BJP को 6 से सात सीटें मिलने का अनुमान है. वहीं INDIA गठबंधन को सिर्फ 0-1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं वोटिंग प्रतिशत को देखें तो Delhi में BJP को 54 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है. वहीं INDIA गठबंधन को 44 फीसदी और अन्य को 2 फीसदी वोट मिलते नजर आ रहे हैं।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 1, 2024