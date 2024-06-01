Delhi Exit Poll Results 2024 Live Streaming: Delhi की सातों सीटों का आ गया Exit Poll !

देश की राजधानी Delhi में लोकसभा चुनाव की जंग बेहद दिलचस्प रही। प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में जेल के अंदर रहे। हालांकि, दिल्ली में मतदान से पहले मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। AAP और कांग्रेस ने दिल्ली में जोरदार प्रचार और रोड शो किए. वहीं, बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली रोड शो किए।

advertisement

Also Read: Exit Poll and Opinion Poll: वोटिंग के बाद ही क्यों जारी होता है एग्जिट पोल? क्या होने वाला है इस बार?

Aajtak पर सबसे भरोसेमंद आंकड़े

इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल (Exit Poll) देश का सबसे भरोसेमंद एग्जिट पोल सर्वे है. जिसमें अलग-अलग राज्यों में हुए चुनावों के एग्जिट पोल के सबसे सटीक आंकड़े दिखाए जाएंगे. साथ ही एग्जिट पोल के आंकड़ों पर राजनीतिक विश्लेषक और अलग-अलग दलों के नेता भी अपनी राय देंगे। दरअसल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126 ए के तहत अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल जारी करने पर रोक है। उल्लंघन करने पर दो साल कारावास, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है।

Also Watch: Election 2024 Prediction For Share Market By Basant Maheshwari: 4 जून पर बसंत माहेश्वरी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

4 जून को होगी वोटों की गिनती

बता दें कि लोकसभा चुनाव सात चरण में संपन्न हो रहा है। 19 अप्रैल को पहले चरण के तहत वोटिंग हुई थी. वोटों की गिनती 4 जून को होगी। इसी दिन तय हो जाएगा कि देश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है।