scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतCUET PG 2024 एडमिट कार्ड 14, 15 मार्च के लिए जारी किया गया, डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक यहां मिलेगा

CUET PG 2024 एडमिट कार्ड 14, 15 मार्च के लिए जारी किया गया, डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक यहां मिलेगा

एनटीए की एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, "14 और 15 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र https://pgcuet.samarth.ac.in/ पर होस्ट किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा है उनके प्रवेश पत्र 14 और 15 मार्च 2024 के बाद बाद की तारीखों पर निर्धारित किया जाएगा, जिसे बाद में अद्यतन और जारी किया जाएगा।"

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Mar 12, 2024 11:48 IST
admit card
admit card

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने पोस्टग्रेजुएशन कोर्सेज (सीयूईटी-पीजी) 2024 के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जो 14 और 15, 2024 के बीच आयोजित होने वाला है। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट यानी https पर जा सकते हैं। अपना लॉगिन विवरण दर्ज करके प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए ://pgcuet.samarth.ac.in/ पर जाएं।

advertisement

एनटीए की एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है, "14 और 15 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र https://pgcuet.samarth.ac.in/ पर होस्ट किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा है उनके प्रवेश पत्र 14 और 15 मार्च 2024 के बाद बाद की तारीखों पर निर्धारित किया जाएगा, जिसे बाद में अद्यतन और जारी किया जाएगा।"

सीयूईटी पीजी 2024 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक

परीक्षा विवरण
आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार, एनटीए भारत और विदेशों में स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 28 मार्च 2024 तक सीयूईटी (पीजी) - 2024 आयोजित करेगा। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा प्रतिदिन तीन पालियों में होगी, प्रत्येक पाली 1.45 घंटे तक चलेगी। परीक्षा 11 मार्च से शुरू हुई थी.


एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
सीयूईटी पीजी 2024 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

'एडमिट कार्ड डाउनलोड करें' के लिए हाइलाइट किए गए लिंक पर क्लिक करें।

पूछे गए विवरण दर्ज करें

सबमिट पर क्लिक करें

सभी विवरणों को क्रॉस-चेक करें

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट ले लें।

आवेदक परीक्षा हॉल में अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 12, 2024