Congress on SEBI: ICICI Bank से सैलरी क्यों ली सेबी चीफ ने? कांग्रेस का हमला

कांग्रेस पार्टी ने सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस ने सेबी नियमों की धारा 54 के उल्लंघन के आरोप में इस्तीफा देने की मांग की है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 2, 2024 13:23 IST
कांग्रेस पार्टी ने सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस ने सेबी नियमों की धारा 54 के उल्लंघन के आरोप में इस्तीफा देने की मांग की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि बुच ने अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2021 के बीच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में सेवा करते हुए ICICI बैंक से 16.80 करोड़ रुपये का वेतन प्राप्त करना जारी रखा। खेड़ा ने बुच की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह दोहरा कार्यभार सेबी के नियमों का उल्लंघन है और उन्होंने उनके इस्तीफे की मांग की।

इस्तीफे की यह मांग हाल ही में हिन्डनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद आई

बुच के इस्तीफे की यह मांग हाल ही में हिन्डनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद आई है, जिसमें बुच और उनके पति पर अदानी ग्रुप से जुड़े कुछ गुप्त विदेशी फंड्स में हिस्सेदारी रखने का आरोप लगाया गया था। बुच और उनके पति ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि उनके वित्तीय लेन-देन पारदर्शी हैं। अदानी ग्रुप ने भी हिन्डनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें दुर्भावनापूर्ण और भ्रामक बताया और कहा कि कंपनी का सेबी की चेयरपर्सन या उनके पति के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है।

बीजेपी ने कांग्रेस पर विदेशी संस्थाओं जैसे हिन्डनबर्ग के साथ खड़े होने के लिए तीखा प्रहार

बीजेपी ने कांग्रेस पर विदेशी संस्थाओं जैसे हिन्डनबर्ग के साथ खड़े होने के लिए तीखा प्रहार किया है, जो उनके अनुसार भारत में आर्थिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने संसद सत्र से ठीक पहले विदेशी रिपोर्टों के उभरने का एक पैटर्न बताया, जिसे देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को बाधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने पहले के उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि एक बीबीसी डॉक्युमेंट्री और अदानी ग्रुप के खिलाफ हिन्डनबर्ग रिपोर्ट, दोनों संसद सत्र से पहले जारी किए गए थे।

त्रिवेदी ने जॉर्ज सोरोस के एक विवादास्पद बयान का भी उल्लेख किया

त्रिवेदी ने जॉर्ज सोरोस के एक विवादास्पद बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें सोरोस ने कहा था कि उन्होंने मोदी सरकार को हटाने के लिए $1 बिलियन अलग रखे हैं। त्रिवेदी ने सुझाव दिया कि कांग्रेस पार्टी, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विदेशी संस्थाओं से समर्थन प्राप्त करना चाहती है और विपक्ष पर सरकार और निजी कंपनियों जैसे एलआईसी, एचएएल और अब सेबी पर हमला कर आर्थिक अराजकता पैदा करने का आरोप लगाया।

यह चल रहा टकराव सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच गहरे राजनीतिक तनाव को दर्शाता है, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे पर देश के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगा रहे हैं।

Sep 2, 2024