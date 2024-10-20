6 रूपये तक महंगी हो सकती है CNG, लोगों पर पड़ेगी महंगाई की मार
कार चालकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। सरकार ने शहरी खुदरा विक्रेताओं को सस्ती घरेलू उत्पादित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में 20% तक की कटौती कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप ऑटोमोबाइल को बेची जाने वाली सीएनजी की कीमत में 4-6 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो सकती है।
घरों में पाइप से खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस महंगी नहीं होगी लेकिन सरकार ने सीएनजी के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में कटौती की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 16 अक्टूबर से आपूर्ति में कटौती करके सीएनजी की मांग का सिर्फ़ 50.75% कर दिया गया है, जबकि पिछले महीने यह 67.74% थी।
कीमतों पर पड़ने वाले असर
कीमतों पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए सरकार सीएनजी पर उत्पाद शुल्क में कटौती का विकल्प चुन सकती है। वर्तमान में केंद्र सरकार सीएनजी पर 14% उत्पाद शुल्क लगाती है, जो 14-15 रुपये प्रति किलोग्राम के बराबर है।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार द्वारा गुजरात के दाहेज में ओएनजीसी द्वारा प्रवर्तित ओपीएएल पेट्रोकेमिकल प्लांट में ईंधन बहाल करने के निर्णय के बाद शहर के गैस खुदरा विक्रेताओं को गैस की आपूर्ति में कटौती करनी पड़ी। वादा किए गए घरेलू गैस की कमी ओपीएएल के घाटे में जाने का मुख्य कारण थी और अब सरकार ने यूनिट को पुनर्जीवित करने के लिए एक पैकेज को मंजूरी दे दी है।
एमएमएससीएमडी घरेलू गैस के आवंटन को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3.44 एमएमएससीएमडी घरेलू गैस के आवंटन को मंजूरी दी है - जो कि ज्यादातर ओएनजीसी के नए कुओं से आती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे शहरी गैस खुदरा विक्रेताओं के लिए कम गैस उपलब्ध हो रही है।
अगर सीएनजी की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो यह राजनीतिक मुद्दा बन सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में अगले महीने चुनाव होने हैं और राष्ट्रीय राजधानी में भी जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली और मुंबई देश के सबसे बड़े सीएनजी बाजारों में से हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की खुदरा बिक्री करने वाली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और मुंबई स्थित महानगर गैस लिमिटेड ने नियामकीय फाइलिंग में कहा है कि घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस की आपूर्ति, जो आयातित कीमत की आधी दर पर उपलब्ध थी, में कटौती कर दी गई है।
आईजीएल ने एक फाइलिंग में कहा
आईजीएल ने एक फाइलिंग में कहा, "कंपनी को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य (वर्तमान में 6.5 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट) पर सीएनजी बिक्री मात्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए घरेलू गैस आवंटन मिलता है। गेल (इंडिया) लिमिटेड (घरेलू गैस आवंटन के लिए नोडल एजेंसी) से कंपनी को प्राप्त संचार के आधार पर, यह सूचित करना है कि 16 अक्टूबर, 2024 से कंपनी को घरेलू गैस आवंटन में बड़ी कमी आई है।"
इसमें कहा गया है कि आईजीएल को संशोधित घरेलू गैस आवंटन पिछले आवंटन से लगभग 21 प्रतिशत कम है, जिसका कंपनी की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।