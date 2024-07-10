scorecardresearch
सब्जियों के बढ़ते दाम पर CM Mamta का बड़ा एक्शन, राज्य प्रशासन को दिया कड़ा निर्देश

अभिषेक सिन्हा
New Delhi ,UPDATED: Jul 10, 2024 16:03 IST
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee

वैसे तो देशभर में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने अब इस ओर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने 10 दिनों के अंदर सब्जियों के दाम कम करने का आदेश दिया है। ममता जल्द से जल्द सब्जियों के दाम पर काबू पाना चाहती हैं। उन्होंने पुलिस-प्रशासन को बुधवार से बाजार में जाकर निगरानी करने का आदेश दिया है। 

टास्क फोर्स को हर सप्ताह बैठक करने का भी निर्देश

उन्होंने टास्क फोर्स को हर सप्ताह बैठक करने का भी निर्देश दिया है। कुछ घंटे पहले हुई बैठक में ममता कही कि बड़ाबाजार में चावल और दाल की थोक और खुदरा कीमतें नियंत्रण में हैं या नहीं? 

मुख्यमंत्री का सीमा पर निगरानी का आदेश 

मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि क्या आलू या प्याज दूसरे राज्यों में निर्यात किया जा रहा है? उनका साफ़ निर्देश था, 'पहले अपने राज्य की ज़रूरतें पूरी की जाएंगी, उसके बाद दूसरे राज्यों में चीज़ें जाएंगी।' जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री ने राज्य की सीमाओं पर निगरानी रखने का भी आदेश दिया है। 

टास्क फोर्स के काम से मुख्यमंत्री निराश 

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैंने मूल्य वृद्धि रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। मुझे नहीं पता कि वे आखिरी बार कब मिले थे। जब तक कीमत कम नहीं होती तब तक बैठक होनी चाहिए। मैं मुख्य सचिव, डीजी को निर्देश देती हूं कि मुझे हर हफ्ते एक रिपोर्ट चाहिए कि कीमत कितनी गिरी है। सब्जियों की कीमत 10 दिनों के भीतर कम होनी चाहिए। 

बंगाल में बारिश हो रही

पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में 11 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया है कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रशासन से स्थिति पर 24 घंटे नजर बनाये रखने को कहा है। बंगाल में मॉनसून काफी सक्रिय है। मौसम विभाग ने बताया है कि 12 और 13 जुलाई को क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में थोड़ी कमी आने की संभावना है।

