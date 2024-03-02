न्यायपालिका में तारीख पे तारीख संस्कृति खत्म होनी चाहिए: मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि स्थगन और "तारीख पे तारीख" की संस्कृति को जिला न्यायपालिका से खत्म करना होगा ताकि वादी के मन में इसकी छवि बदल जाए।

उन्होंने आगे कहा कि स्थगन अब एक आदर्श बन गया है. इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि एक मरीज एक डॉक्टर के पास जाता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर आज इलाज नहीं करेगा।

"अक्सर किसानों के जीवनकाल में कानूनी फैसले सामने नहीं आते। हमें न्यायिक परिणाम के इंतजार में अपने नागरिकों के मरने का इंतजार नहीं करना चाहिए। न्याय तक पहुंच की अवधारणा को अदालतों तक पहुंच से परे जाना होगा, और निर्णयों में तब्दील करना होगा अदालत, “सीजेआई चंद्रचूड़ ने जोर दिया।

गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने सीजेआई चंद्रचूड़ की बात दोहराते हुए कहा कि न्यायाधीश "अपनी अदालत की छवि तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं"। उन्होंने कहा, "प्रत्येक न्यायाधीश को आपस में प्रयास करना चाहिए और नियम बनाना चाहिए कि उनकी अदालत में स्थगन नहीं दिया जाएगा और देखना होगा कि वहां से चीजें कैसे बदलती हैं।"

व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों से निपटने के दौरान जिला न्यायपालिका द्वारा अपनाए गए संयम के मुद्दे पर, सीजेआई ने कहा, "ऐसी आशंका बढ़ रही है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में जिला अदालतों में संयम है। (वह) जमानत नियम है जिला अदालतों में आधार खो रहा है और इस प्रवृत्ति का गहन मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और सभी जिला न्यायाधीशों को मुझे बताना चाहिए कि यह प्रवृत्ति क्यों उभर रही है।"

जिला न्यायपालिका को सोशल मीडिया से दूर न रहने की सलाह देते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "मैंने भी जांच का सामना किया है और मैं जो भी शब्द कहता हूं उसे गोली की तरह रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन क्या हमें इससे बचना चाहिए? नहीं।"

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका में महिलाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं की कमी पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति के बावजूद, उनके लिए सुविधाएं "गायब" हैं।