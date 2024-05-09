Char Dham Yatra 2024: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, जरूरी दस्तावेजों की सूची

भारत में सबसे लोकप्रिय हिंदू तीर्थस्थलों में से एक के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने घोषणा की है कि चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, जिसमें चार पवित्र स्थलों - बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की तीर्थयात्रा शामिल है, पर्यटन विभाग के पोर्टल पर शुरू हो गया है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 10 मई, 2024 को खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ मंदिर 12 मई को खुलेगा। हर साल लाखों श्रद्धालु पवित्र तीर्थस्थल पर आते हैं जो हर साल लगभग छह महीने तक बंद रहता है।

गंगोत्री धाम

गंगोत्री धाम के कपाट स्थानीय समयानुसार ठीक 12:25 बजे खुलेंगे। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे खुलेंगे।

चार धाम यात्रा

चार धाम यात्रा 2024 के लिए पंजीकरण कैसे करें:

1. चार धाम यात्रा पंजीकरण की आधिकारिक वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in पर जाएं।

2. रजिस्टर या लॉगिन पर क्लिक करें।

3. अपना विवरण दर्ज करके साइन अप करें, जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, नाम और ईमेल पता।

4. अपने मोबाइल फोन पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।

5. जब आप नए डैशबोर्ड पर पहुंच जाएं, तो अपने टूर का विवरण प्रदान करें, जैसे यात्रा की तारीख, पर्यटकों की संख्या, टूर का नाम और टूर का प्रकार।

6. अपना पंजीकरण पूरा करने के बाद, आपको एसएमएस के माध्यम से एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। फिर आप अपनी चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

केयर उत्तराखंड

वेबसाइट के अलावा, आप मोबाइल एप्लीकेशन 'टूरिस्ट केयर उत्तराखंड' के ज़रिए भी पंजीकरण कर सकते हैं, जो एंड्रॉयड और आईओएस के लिए उपलब्ध है। आप +91 8394833833 नंबर पर 'यात्रा' कीवर्ड के साथ संदेश भेजकर व्हाट्सएप के ज़रिए भी पंजीकरण कर सकते हैं।