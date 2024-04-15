Amarnath Yatra Registration 2024: स्टेप बॉय स्टेप प्रोसेस से समझिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

Jammu and Kashmir में पवित्र Amarnath गुफा मंदिर की वार्षिक तीर्थयात्रा 29 जून, 2024 को शुरू होगी और 19 अगस्त, 2024 को समाप्त होगी। यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण आज, 15 अप्रैल, 2024 से शुरू हो गया है। अगर आप भी इस बार अमरनाथ जी जाना चाहते हैं तो इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा। भाग लेने के इच्छुक लोग श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://www.jksasb.nic.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन कराते वक्त किसी गलत वेबसाइट पर पेमेंट ना कर दें। अमरनाथ यात्रा में हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं जो जुलाई-अगस्त में 'श्रावणी मेले' के दौरान इस स्थल पर आते हैं, यह एकमात्र ऐसा समय है जब अमरनाथ गुफा तक पहुंचना कठिन भूभाग के कारण संभव होता है।

विशेष प्रशिक्षण

इस बीच, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के जवान जम्मू-कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीमों (एमआरटी) में शामिल होने के लिए विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रशिक्षण का उद्देश्य तीर्थयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा की तैयारी में, जो कुछ ही महीने दूर है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) के जवान विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि वे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीमों (एमआरटी) में शामिल होंगे।

अमरनाथ यात्रा 2024 के बारे में अहम जानकारियां इस प्रकार हैं

तिथियाँ: 29 जून, 2024 से 19 अगस्त, 2024 तक

पंजीकरण: आज, 15 अप्रैल, 2024 से शुरू (केवल ऑनलाइन)

वेबसाइट: https://www.jksasb.nic.in/

श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना का सीधा प्रसारण करेगा। अमरनाथ यात्रा के लिए एक ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यह यात्रा, मौसम और ऑनलाइन सेवाओं पर वास्तविक समय की अपडेट प्रदान करता है। तीर्थयात्रा के बारे में अधिक जानकारी के लिए, मार्ग, स्वास्थ्य आवश्यकताओं और अन्य आवश्यक विवरणों के लिए, श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट अवश्य देखें।