Char Dham Weather: केदारनाथ के कपाट खुले, चार धाम यात्रा शुरू

शिव भक्तों का इंतजार खत्म हो गया है। केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और दर्शन शुरू हो गया है। इसके साथ ही आज गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट भी खुल रहे हैं। गंगोत्री के कपाट सुबह 10 बजकर 29 मिनट पर खोले जाएंगे, जबकि यमुनोत्री से कपाट दोपहर 12 बजकर 25 मिनट पर भक्तों के दर्शन के लिए खुलेंगे।

येलो अलर्ट जारी

वहीं, बदरीनाथ के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे से खुलेंगे। लेकिन मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में मौसम विभाग ने हल्की और मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई है।

यमुनोत्री-गंगोत्री

यमुनोत्री-गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां आज (10 मई) कहीं-कहीं बादल गर्जने के साथ बिजली चमकने और ओलों की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ इलाकों में 40 से 50 किमी की स्पीड से तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। 11 मई बारिश-बिजली गिरने में विस्तार होगा। इस दिन कई जगह ये गतिविधियां देखने को मिलेंगी जबकि 13 मई को लगभग पूरे जिले में बारिश देखी जा सकती है। 11 से 13 मई की बीच हवा की तीव्रता बढ़कर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाएगी।

केदारनाथ

केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थिति है। यहां के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।

आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, रुद्रप्रयाग में आज यानी 10 मई से 13 मई तक कहीं-कहीं बादल गर्जने के साथ बिजली चमकने और ओलों की संभावना जताई गई है। वहीं कई इलाकों में 40 से 50 किमी की स्पीड से तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। 11 मई से इन हवाओं की तीव्रता बढ़कर 50 से 60 किमी प्रति घंटा पहुंच सकती है।

बदरीनाथ

बदरीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। मौसम विभाग ने यहां के लिए भी अगले 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 4 दिन तक तेज हवाएं, बारिश, ओले और बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली गिरने की संभावना है। यानी चार धाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही इन जिलों का मौसम भी बदला-बदला रहने वाला है।