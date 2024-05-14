भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) चंद्रयान-3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद चंद्रमा पर अगले बड़े मिशन के लिए कमर कस रहा है। chandrayaan -4 मिशन पहली बार भारत में अध्ययन के लिए चंद्रमा की सतह से चट्टानें और मिट्टी लाएगा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के अधिकारियों ने बताया है कि चौथा चंद्रयान मिशन चंद्रमा पर कुल एक चंद्र दिवस तक चलेगा। हालांकि यह बहुत कम लगता है, लेकिन एक चंद्र दिवस का मतलब पृथ्वी के 14 दिन होता है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के लगभग 14 दिनों के बराबर होता है क्योंकि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 29.5 पृथ्वी दिन लगते हैं। इस दौरान, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है।

चंद्रयान-3

चंद्र दिवस के दौरान, सूर्य की ओर मुख किए हुए चंद्रमा के हिस्से में तीव्र गर्मी होती है, सतह का तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पर गर्मी वितरित करने या इन्सुलेशन प्रदान करने के लिए कोई वायुमंडल नहीं होता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि चंद्रयान-3 को एक चंद्र दिन तक जीवित रहने के लिए डिज़ाइन किया गया था और यह रोशनी की स्थिति में पूरी तरह से काम करता है। रात होने के बाद, विक्रम को स्लीप मोड में डाल दिया गया और वह जाग नहीं पाया।

चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण

चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण से पहले भारतीय ध्वज के रंग में लिपटा एक व्यक्ति। यह दृष्टिकोण इसरो के लिए पहला है और मिशन की महत्वाकांक्षी प्रकृति को दर्शाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा से नमूने एकत्र करना और उन्हें विस्तृत वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर वापस लाना है। यदि यह सफल रहा, तो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा।

चन्द्रयान-4

चन्द्रयान-4, चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट चन्द्रयान-3 के शिव शक्ति बिन्दु के पास उतरेगा।