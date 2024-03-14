केंद्र ने 1,601 करोड़ रुपये में एयर इंडिया भवन को महाराष्ट्र सरकार को ट्रांसफर किया

केंद्र ने गुरुवार को अखिल भारतीय स्वामित्व वाली संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 2018 में बनाई गई कंपनी एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के मुंबई में एयर इंडिया भवन को महाराष्ट्र सरकार को रुपये में स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी। 1,601 करोड़.

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार 298.42 करोड़ रुपये के DIPAM बकाया को माफ करने पर सहमत हो गई है, जो अन्यथा लेनदेन के लिए AI एसेट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा देय होता।

यह घटनाक्रम महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1,601 करोड़ रुपये की लागत से मुंबई के नरीमन पॉइंट में प्रतिष्ठित एयर इंडिया भवन का अधिग्रहण करने के निर्णय के महीनों बाद आया है।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।

उस समय संपत्ति पर लगभग 250 करोड़ रुपये की अप्राप्त आय और ब्याज को माफ करने का भी निर्णय लिया गया था।

यह जमीन 1970 में एयर इंडिया को दी गई 99 साल की लीज पर है। कैबिनेट ने सौदे को तेजी से पूरा करने के लिए ट्रांसफर फीस और जुर्माना माफ कर दिया है।

इस कदम से सरकार को किराए में प्रति वर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है। 1974 में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर निर्मित,

इस भवन का उपयोग इसके कार्यालय स्थान के लिए किया जाएगा।

एआई एसेट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व वाली 23 मंजिला इमारत में सरकारी कार्यालयों के लिए लगभग 46,470 वर्ग मीटर जगह उपलब्ध होगी।

कर विभाग और सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों सहित इमारत के वर्तमान निवासियों को इसे खाली करना होगा।

2018 में शुरू हुई बातचीत शुरू में असफल रही, लेकिन 2021 में फिर से शुरू हुई। अंतिम समझौता 2022 में हुआ जब महाराष्ट्र सरकार ने 1,600 करोड़ रुपये की अंतिम पेशकश की।

उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने राज्य की बोली पर चर्चा के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। कथित तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक भी इमारत खरीदने में रुचि रखता था।

फड़णवीस ने कहा कि राज्य प्रशासन को अधिक जगह की जरूरत है। कर्ज के बोझ से दबी एयर इंडिया ने 2018 में इमारत बेचने की कोशिश की थी लेकिन उसे ठंडी प्रतिक्रिया मिली।

मुंबई की प्रतिष्ठित इमारतों में से एक, समुद्र की ओर मुख वाला एयर इंडिया टावर, 1974 में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि पर बनाया गया था।

इसका निर्माण न्यूयॉर्क स्थित वास्तुशिल्प फर्म जॉनसन/बर्गी के जॉन बर्गी द्वारा किया गया था। बर्गी को उत्तर-आधुनिक वास्तुकला में उनके योगदान के लिए जाना जाता था।