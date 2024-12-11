scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतCement Price Hike: घर बनाना हुआ महंगा, जानिए सीमेंट के दाम कितने बढ़े

Cement Price Hike: घर बनाना हुआ महंगा, जानिए सीमेंट के दाम कितने बढ़े

भारत में सीमेंट की कीमतों में हाल ही में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। यह बढ़ोतरी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की बढ़ती मांग के कारण हुई है। खासकर पश्चिमी भारत में, जहां सीमेंट के दाम प्रति 50 किलोग्राम बैग में 5-10 रुपये तक बढ़ गए हैं।

Advertisement
Adarsh Garg
Adarsh Garg
NEW DELHI,UPDATED: Dec 11, 2024 15:09 IST

भारत में सीमेंट की कीमतों में हाल ही में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। यह बढ़ोतरी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की बढ़ती मांग के कारण हुई है। खासकर पश्चिमी भारत में, जहां सीमेंट के दाम प्रति 50 किलोग्राम बैग में 5-10 रुपये तक बढ़ गए हैं। जबकि देश के अन्य हिस्सों में, खासकर दक्षिणी और पूर्वी भारत में, इससे भी बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है।

advertisement

सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रभाव
पश्चिमी भारत में सीमेंट की कीमतों में सबसे अधिक इजाफा हुआ है। अब, यहां की नई कीमतें 350 से 400 रुपये प्रति 50 किलोग्राम बैग तक पहुंच गई हैं। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक, सीमेंट डीलर्स ने कीमतों में वृद्धि की घोषणा की है। उदाहरण के लिए, दिल्ली में सभी ब्रांडों की कीमतों में लगभग 20 रुपये प्रति बैग का इजाफा हुआ है, जिसके बाद कीमतें 340-395 रुपये प्रति बैग के बीच हो गई हैं।

दक्षिणी भारत, जहां पर सीमेंट की कीमतें पहले सबसे कम थीं, अब वहां पर भी कीमतों में लगभग 40 रुपये प्रति बैग का इजाफा हो चुका है। चेन्नई जैसे शहरों में सीमेंट की कीमत अब करीब 320 रुपये प्रति बैग हो गई है। पूर्वी भारत में, जहां कई महीनों से सीमेंट की कीमतें स्थिर थीं, अब त्योहारों के बाद मांग में तेजी आई है और परिणामस्वरूप, कीमतों में 30 रुपये प्रति बैग तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है।

क्यों हो रहा है इजाफा?
सीमेंट की कीमतों में यह वृद्धि कई कारणों से हो रही है। सबसे प्रमुख कारण है रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स की बढ़ती डिमांड। त्योहारी सीजन के बाद, जहां श्रमिकों की उपलब्धता बेहतर हुई है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन में भी तेजी आई है। इससे सीमेंट की मांग में वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है।

इसके अलावा, InCred Equities की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर में पूरे देश में सीमेंट की कीमतों में 10-15 रुपये प्रति बैग का इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डीलर्स का मानना है कि कीमतें अब नीचे नहीं जाएंगी, बल्कि छोटे-मोटे इजाफे की संभावना बनी रहेगी। इसका कारण है कि सरकारी खर्च में वृद्धि की उम्मीद और भविष्य में मांग में सुधार की संभावना है।

क्या होगा असर?
यदि आप अपने घर का निर्माण करने जा रहे हैं, तो अब आपको पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। सीमेंट की कीमतों में यह इजाफा निश्चित रूप से कंस्ट्रक्शन लागत को प्रभावित करेगा। पिछले पांच महीनों से सीमेंट की कीमतें स्थिर थीं, लेकिन अब बढ़ोतरी होने से निर्माण कंपनियों के मार्जिन में कमी आ रही है, और सीमेंट कंपनियों के मुनाफे पर भी असर पड़ा है।

advertisement

आगे क्या होगा?
हालांकि, सीमेंट कंपनियों को उम्मीद है कि बढ़ती मांग के बावजूद अधिकतम कीमतों में इजाफा करना कठिन होगा। बड़े सीमेंट प्लेयर बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और वॉल्यूम को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर सकते हैं, इसलिए वे कीमतों में बड़े इजाफे से बचने की कोशिश करेंगे।

इसका मतलब यह है कि आने वाले महीनों में सीमेंट की कीमतों में छोटे-छोटे इजाफे तो हो सकते हैं, लेकिन बड़ा उछाल कम ही देखने को मिलेगा। फिर भी, यदि आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने का सोच रहे हैं, तो लागत बढ़ने का खतरा बना हुआ है।

Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 11, 2024