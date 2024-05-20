scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतCBSE Re-Evaulation 2024 कक्षा 10 लिंक चालू: आवेदन करने के लिए सीधा लिंक

CBSE Re-Evaulation 2024 कक्षा 10 लिंक चालू: आवेदन करने के लिए सीधा लिंक

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आज, 20 मई, 2024 को आधिकारिक वेबसाइट पर अंकों के सत्यापन का लिंक सक्रिय कर दिया है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: May 20, 2024 16:27 IST
CBSE बोर्ड परीक्षा 2024
CBSE बोर्ड परीक्षा 2024

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने आज, 20 मई, 2024 को आधिकारिक वेबसाइट पर अंकों के सत्यापन का लिंक सक्रिय कर दिया है। जो छात्र CBSE बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं के लिए उपस्थित हुए हैं और प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे परीक्षा संगम पर अंकों के सत्यापन, फोटोकॉपी और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्र अधिक अपडेट और जानकारी के लिए पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट, यानी, cbse.gov.in पर जा सकते हैं।

advertisement


1. सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन 2024 के लिए आवेदन करने के चरण आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: cbse.gov.in

2. 'परीक्षा संगम' टैब पर क्लिक करें और फिर होमपेज पर 'जारी रखें' चुनें

3. स्कूल (गंगा) टैब पर क्लिक करें, फिर स्कूल डिजीलॉकर और परीक्षा-पश्चात गतिविधियाँ चुनें

4. आवेदन पृष्ठ पर पुनः निर्देशित होने के लिए पुनः जांच और पुनर्मूल्यांकन टैब पर क्लिक करें

5. सत्यापन हेतु आवेदन करने के लिए अपना रोल नंबर, 5 अंकों की सीट संख्या और केंद्र संख्या (जैसा कि आपके एडमिट            कार्ड पर उल्लिखित है) दर्ज करें।

6.विवरण सबमिट करें और भुगतान अनुभाग पर आगे बढ़ें

7.अपेक्षित राशि का भुगतान करें (आप होमपेज पर शुल्क भुगतान विकल्प और स्थिति देख सकते हैं)

8. अपने आवेदन जमा करें।

Also Read: Rajasthan Board RBSE Class 12 Result 2024 declared, direct link to check

सीबीएसई कक्षा 10 पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने का सीधा लिंक

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया 9 जून से शुरू होने वाली है। पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 मई, 2024 है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
May 20, 2024