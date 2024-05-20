Rajasthan Board RBSE Class 12 Result 2024 declared, direct link to check
आरबीएसई कक्षा 12 की परीक्षाएं 29 फरवरी से 4 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं, जबकि कक्षा 10 की परीक्षाएं 7 से 30 मार्च तक हुईं, दोनों परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आयोजित की गईं। इस साल, आरबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा में 8,66,270 छात्र शामिल हुए थे।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (बीएसईआर या आरबीएसई) द्वारा आज, 20 मई को दोपहर 12:15 बजे राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं का परिणाम 2024 घोषित कर दिया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राजस्थान बोर्ड के अधिकारियों ने आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के आरबीएसई कक्षा 12वीं के नतीजों की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिणाम घोषित होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर अपने अंक देख सकते हैं।
राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 कला परिणाम 2024 की जांच करने के लिए सीधा लिंक
राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 विज्ञान परिणाम 2024 की जांच करने के लिए सीधा लिंक
राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 वाणिज्य परिणाम 2024 की जांच करने के लिए सीधा लिंक
चेक करें: राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2024 लाइव
आरबीएसई 12वीं रिजल्ट 2024: रिजल्ट कैसे चेक करें
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
2. परिणाम पृष्ठ पर जाएँ: "परिणाम" अनुभाग देखें और उस पर क्लिक करें।
3. अपनी स्ट्रीम चुनें: आवश्यकतानुसार कक्षा 12वीं विज्ञान, वाणिज्य या कला परिणाम के लिए लिंक चुनें।
4. लॉगिन विवरण दर्ज करें: आवश्यक लॉगिन जानकारी जैसे कि आपका रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण प्रदान करें।
5. जानकारी सबमिट करें: आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
6. अपना परिणाम देखें: आपके अंक स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे। आप भविष्य के संदर्भ के लिए अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।
आरबीएसई 12वीं परिणाम 2024: उत्तीर्ण अंक
बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। आरबीएसई 12वीं रिजल्ट 2023 में आर्ट्स स्ट्रीम के लिए जोधपुर जिले ने सबसे ज्यादा 96.21 प्रतिशत पास प्रतिशत हासिल किया। इसके विपरीत, प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम 86.08 प्रतिशत पास प्रतिशत रहा। पिछले साल, लड़कियों ने कक्षा 12 आर्ट्स स्ट्रीम में लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया था, जिसमें लड़कों के लिए 90.65 प्रतिशत की तुलना में 94.06 प्रतिशत पास प्रतिशत था।