CBSE 10वीं, 12वीं कम्पार्टमेंट परीक्षा 2024: Supplementary exam तिथि, फॉर्म, शुल्क देखें, Revaluation के लिए आवेदन कैसे करें

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने CBSE कक्षा 12 और कक्षा 10 की पूरक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए पूरक परीक्षाएँ 15 जुलाई, 2024 से शुरू होंगी। यह अवसर उन उम्मीदवारों के लिए खुला है जो नियमित परीक्षाएँ पास नहीं कर पाए। कम्पार्टमेंट परीक्षाओं की अंतिम तिथियाँ मई के अंतिम सप्ताह तक घोषित की जाएँगी।

सीबीएसई परिणाम घोषित

13 मई को 2024 के लिए सीबीएसई कक्षा 12 के परिणाम घोषित होने के बाद, कुल 1,22,170 छात्रों को कम्पार्टमेंट प्लेसमेंट के कारण पूरक परीक्षाओं के लिए चुना गया है। सीबीएसई कक्षा 10 के परिणामों के लिए लगभग 1,32,337 छात्रों को कम्पार्टमेंट परीक्षाओं के लिए चुना गया है। इसके अतिरिक्त, सीबीएसई ने अंकों की सत्यापन प्रक्रिया की तिथियां निर्धारित की हैं, जो 17 मई से 21 मई, 2024 तक उपलब्ध रहेंगी। जिन छात्रों ने अपनी कक्षा 10 या कक्षा 12 की परीक्षा में एक या दो विषयों में उत्तीर्ण अंक प्राप्त नहीं किए हैं, वे सीबीएसई बोर्ड कम्पार्टमेंट परीक्षा 2024 के लिए पंजीकरण करने के पात्र हैं। इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए, छात्रों को आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

सीबीएसई बोर्ड असंतुष्ट विद्यार्थियों को पुनः सत्यापन का अनुरोध करने, उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करने तथा अपनी परीक्षा की प्रश्नपत्रों के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति देकर पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाता है। सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 परीक्षा के लिए पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कैसे करें?

चरण 1: सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं

चरण 2: 'परीक्षा/छात्र' अनुभाग पर क्लिक करें, फिर 'पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें

चरण 3: अगली विंडो में आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, आवश्यक विवरण भरें

चरण 4: दिए गए निर्देशों के अनुसार फॉर्म भरें

चरण 5: सबमिट पर क्लिक करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें

चरण 6: भविष्य के संदर्भ के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड करें

इस साल की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 87.98% रहा, जिसमें लड़कियों ने 91.52% और लड़कों ने 85.12%सफलता हासिल की। 2024 के लिए सीबीएसई कक्षा 10 के परिणामों में, उत्तीर्ण प्रतिशत 93.60% दर्ज किया गया, जिसमें लड़कियों ने लड़कों से 6.40% बेहतर प्रदर्शन किया। विशेष रूप से, त्रिवेंद्रम 99.75% की प्रभावशाली उत्तीर्ण दर के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र बन गया।