सावधान ! अपना QR कोड संभालकर रखें

आइजोल के एक पेट्रोल पंप पर क्यूआर कोड स्टिकर बदलकर पैसे चुराने के आरोप में एक 23 वर्षीय युवक को रविवार को गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने समाचार एजेंसी को दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान लुंगलेई के ह्रंगचालकॉन निवासी एच. लालरोहलुआ के रूप में हुई है, जो फिलहाल आइजोल के सशस्त्र वेंग इलाके में रह रहा है।

मिजोरम के पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) लालबियाकथांगा खियांगते ने बताया कि शनिवार को ट्रेजरी स्क्वायर स्थित मिजोफेड पेट्रोल पंप के प्रबंधक ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि दोपहर के समय एक युवक ने पेट्रोल पंप पर ग्राहकों द्वारा स्कैन किए जाने वाले क्यूआर कोड स्टिकर को बदल दिया था।

शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और संदेह के आधार पर रविवार को लालरोहलुआ को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसके खिलाफ इससे पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। उसने बताया कि उसने खुद का जी-पे (Google Pay) क्यूआर कोड प्रिंट कर पेट्रोल पंप के स्टिकर की जगह लगा दिया, जिससे ग्राहकों के पैसे सीधे उसके खाते में जाने लगे।

खियांगते ने बताया कि आरोपी ने जी-पे के माध्यम से तीन लेन-देन में कुल 2315 रुपये प्राप्त किए, जिसमें से उसने एक ग्राहक को 890 रुपये वापस कर दिए और बाकी 1425 रुपये अपने खर्चों में इस्तेमाल कर लिए।