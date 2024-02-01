scorecardresearch
Budget 2024 Live Updates in Hindi: वित्तमंत्री ने आम जनता के लिए बजट में खोला पिटारा, मिलेगी हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली !

Union Budget 2024 Live: आज के बजट में वित्तमंत्री ने कहा है कि देश में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही देश में महंगी बिजली की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि एक करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Feb 1, 2024 12:42 IST
व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारण ने अंतर‍िम बजट पेश करते हुए सरकार की उपलब्‍ध‍ियों का ज‍िक्र क‍िया। उन्‍होंने कहा क‍ि देश की जनता की औसत आय 50% तक बढ़ी है। इससे पहले उन्‍होंने कहा क‍ि इंड‍ियन इकोनॉमी में पिछले 10 सालों में बदलाव क‍िया गया है। देश के लोग आशा और आशावाद के साथ भविष्य की तरफ देख रहे हैं। उन्‍होंने कहा लोगों के आशीर्वाद से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2014 में सत्ता संभाली, तो देश सबका साथ, सबका विकास को अपने मंत्र के साथ भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर गंभीरता से काबू पाया है।  

Also Read: Budget 2024 Live Updates in Hindi: आशा वर्कर्स के लिए अंतरिम बजट लाया खुशखबरी, वित्त मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान

आज के बजट में वित्तमंत्री ने कहा है कि देश में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही देश में महंगी बिजली की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि एक करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। एक करोड़ घरों को फ्री बिजली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि रूप टॉप सोलर योजना के तहत एक करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली हर महीने दी जाएगी। इससे देश में बिजली की समस्या से निपटने में काफी मदद मिलेगी।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Feb 1, 2024