Budget 2024 Live Updates in Hindi: आशा वर्कर्स के लिए अंतरिम बजट लाया खुशखबरी, वित्त मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में आज केंद्र सरकार का अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश किया। अंतरिम बजट में युवा, किसान, महिला और गरीबों तक के लिए बड़े-बड़े ऐलान किए गए हैं। इसके साथ ही अंतरिम बजट आशा वर्कर्स (Asha Workers), आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए भी खुशखबरी लाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवर सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी मिलेगा।

आशा वर्कर्स को क्या होगा फायदा?

अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आंगनवाड़ी सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा। आशा वर्कर्स को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन बढ़ाया जाएगा। सभी इलाकों में नैनो DAP का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा डेयरी किसानों की मदद के लिए सरकार योजना लाएगी।

बजट में महिलाओं के लिए बड़े ऐलान

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए और भी कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लखपति दीदियों की संख्या 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का लक्ष्य है। युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ के फंड की व्यवस्था की जाएगी। डिफेंस में डीप टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए योजना लाएंगे। इसके अलावा फाइनेंशिल ईयर 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11.1% ज्यादा खर्च किया जाएगा।

बनाए जाएंगे दो करोड़ नए घर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत आने वाले दिनों में दो करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। रूप टॉप सोलर योजना के तहत एक करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली हर महीने दी जाएगी। इससे देश में बिजली की समस्या से निपटने में काफी मदद मिलेगी। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 साल में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा है। भारत के लोग आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। जब हमारी सरकार ने 2014 में सत्ता संभाली तब देश को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर सही तरीके से काबू पाया।