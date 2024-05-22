scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतबुद्ध पूर्णिमा बैंक अवकाश 2024: क्या 23 मई को बैंक बंद रहेंगे?

बुद्ध पूर्णिमा बैंक अवकाश 2024: क्या 23 मई को बैंक बंद रहेंगे?

बुद्ध पूर्णिमा गुरुवार को है, नज़रुल जयंती शुक्रवार को है। शनिवार-रविवार सप्ताहांत की छुट्टियाँ हैं। हालाँकि, व्यक्ति अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: May 22, 2024 16:45 IST
मई 2024 में बैंक अवकाश
मई 2024 में बैंक अवकाश

भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वार्षिक कैलेंडर में बुद्ध पूर्णिमा, जो कि गुरुवार, 23 मई को है, को अवकाश के रूप में चिह्नित किया गया है और इस कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। कुछ राज्यों में, इस सप्ताह बैंक लगातार चार दिन बंद रहेंगे। बुद्ध पूर्णिमा गुरुवार को है, नज़रुल जयंती शुक्रवार को है। शनिवार-रविवार सप्ताहांत की छुट्टियाँ हैं। हालाँकि, व्यक्ति अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

advertisement

बैंक निम्नलिखित स्थानों पर बंद रहेंगे:

त्रिपुरा,
महाराष्ट्र,
अरुणाचल प्रदेश,
जम्मू,
उतार प्रदेश,
बंगाल,
मिजोरम,
मध्य प्रदेश,
चंडीगढ़,
उत्तराखंड,
नई दिल्ली,
छत्तीसगढ़,
झारखंड,
हिमाचल प्रदेश
श्रीनगर

25 मई, 2024 त्रिपुरा, उड़ीसा में नजरूल जयंती/लोकसभा आम चुनाव 2024 (चौथे शनिवार) के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे।

Also Read: Ujjivan Small Finance Bank के मैनेजमेंट के साथ ख़ास बातचीत

मई 2024 में बैंक अवकाश

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छुट्टियों की सूची के अनुसार मई 2024 में भारत में बैंक 14 दिन बंद रहेंगे। इनमें मजदूर दिवस, लोकसभा आम चुनाव, रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती और नज़रुल जयंती जैसे कई अवसर शामिल हैं। ध्यान दें कि छुट्टियों का शेड्यूल हर राज्य में अलग-अलग हो सकता है।

ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं

आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बैंक से संबंधित अधिकांश कार्य मोबाइल या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी संभव है, तथा बैंकों ने ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कई महत्वपूर्ण सेवाएं भी उपलब्ध करा दी हैं।

Edited By:
Abhishek
Published On:
May 22, 2024