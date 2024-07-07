BTTV EXCLUSIVE: 'कॉर्पोरेट माफिया, राजनीतिक माफिया पतंजलि को निशाना बना रहे हैं'- स्वामी रामदेव

पतंजलि ग्रुप के सह-संस्थापक स्वामी रामदेव, जो पतंजलि फूड्स के निदेशक भी हैं, ने पतंजलि आयुर्वेद के गैर-खाद्य कारोबार के अधिग्रहण के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि वो देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनी बनने की राय में है। 1995 में संन्यास लेने वाले रामदेव, जिन्हें पतंजलि समूह के गुरु और आध्यात्मिक प्रमुख के रूप में जाना जाता है। स्वामी रामदेव ने आने वाले वर्षों में पतंजलि के कारोबारी साम्राज्य का विस्तार करने की अपनी योजनाओं के बारे में बिजनेस टुडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जराबी के साथ खास बातचीत में कहा, ''हम FMCG क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रहे हैं। दो साल पहले, हमारे FPO (फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर) के समय, हमने दो प्रमुख वर्टिकल- खाद्य तेल और FMCG के बीच 50:50 विभाजन प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी पांच साल का लक्ष्य रखा था। मैं महत्वाकांक्षी इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि FY22 में कुल राजस्व में FMCG की हिस्सेदारी केवल 6-7% थी। वित्त वर्ष 23 में यह बढ़कर 19-20% हो गई और हाल के वित्त वर्ष में यह 30% से ऊपर चली गई।अधिग्रहण के साथ, हम ‘पतंजलि’ ब्रांड के FMCG उत्पादों के पोर्टफोलियो को मजबूत कर रहे हैं। इसका बाजार हिस्सेदारी, राजस्व और आय पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

advertisement

सवाल- क्या आप और अधिग्रहण करने पर विचार करेंगे?

जवाब- हम पहले घरेलू ब्रांड और बाद में विदेशी FMCG ब्रांड का अधिग्रहण करेंगे।

सवाल- FMCG क्षेत्र में ‘प्रीमियमीकरण’ की ओर रुझान है। वैश्विक प्रमुख कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए पतंजलि अपनी बाजार स्थिति को कैसे बनाए रखने की योजना बना रही है?

जवाब- पतंजलि सभी क्षेत्रों को पूरा करती है। हमारे पास मास-, वैल्यू- और प्रीमियम सेगमेंट में भी उत्पाद हैं। हमारे पास कई ऐसे उत्पाद हैं जो बाजार में प्रीमियम हैं। उदाहरण के लिए, गाय का घी बाजार के नेताओं में से एक है और प्रीमियम पर बिकता है... और हमारे पास लगभग 70% [बाजार हिस्सेदारी] है। न्यूट्रेला बाजार में अग्रणी है और इसकी बाजार हिस्सेदारी 40% से अधिक है। न्यूट्रास्युटिकल्स रेंज भी कंपनी की प्रीमियम पेशकश है। हमने पिछले साल कई प्रीमियम उत्पाद लॉन्च किए, जिनमें रागी बिस्किट, सेवन-ग्रेन बिस्किट, डाइजेस्टिव बिस्किट और न्यूट्रेला ब्रांड के तहत ड्राई फ्रूट्स की रेंज शामिल है। हमने 'न्यूट्रेला स्पोर्ट्स' ब्रांड के तहत स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन उत्पादों की एक नई रेंज भी पेश की है। हम उपभोक्ता आकांक्षाओं और बाजार के रुझानों से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और वैश्विक फर्मों के लिए एक बहुत मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं। यह देखते हुए कि वैश्विक कंपनियाँ R&D और मार्केटिंग पर आपसे कहीं ज़्यादा खर्च करती हैं, क्या यह एक चुनौती है? हमारी प्रतिस्पर्धा सिर्फ़ घरेलू कंपनियों से नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर यूनिलीवर, कोलगेट, नेस्ले और अन्य कंपनियों से है। हमारा संकल्प उनके बाज़ार हिस्से पर कब्ज़ा करना है। हमारा लक्ष्य बाज़ार का एक प्रमुख हिस्सा हासिल करना है।

Also Read: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी 23 जुलाई को बजट पेश

सवाल- पतंजलि समूह के लिए आपकी दीर्घकालिक योजनाएँ क्या हैं?

जवाब - आज हमारे समूह का कारोबार लगभग 45,000 करोड़ रुपये है, और हमारा लक्ष्य इसे 1 लाख करोड़ रुपये तक ले जाना है। हमने रुचि सोया का नाम बदलकर पतंजलि फ़ूड्स कर दिया है, और यह पहले ही देश की सबसे बड़ी खाद्य कंपनियों में से एक बन गई है। हमारा लक्ष्य इसे दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य कंपनी बनाना है।

हमारे पास बहुत मज़बूत ब्रांड हैं। खाद्य तेलों के क्षेत्र में, हम लगभग 10% बाज़ार हिस्सेदारी के साथ दूसरी सबसे बड़ी कंपनी हैं। हमारा लक्ष्य हेयर केयर, डेंटल केयर और स्किन केयर में एक प्रमुख बाज़ार हिस्सेदारी हासिल करना है। हम पतंजलि फ़ूड्स को भारत में और फिर वैश्विक स्तर पर होम और पर्सनल केयर सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं। अगर कोलगेट जैसा उत्पाद दुनिया भर में जाना जा सकता है, तो दंत कांति (पतंजलि का टूथपेस्ट ब्रांड) क्यों नहीं? हमारे उत्पाद 100% सुरक्षित और सस्ते हैं - दुनिया उनकी ओर क्यों नहीं मुड़ेगी?

सवाल- क्या कच्चे माल की उच्च लागत ने आपके मार्जिन को प्रभावित किया है?

जवाब- कोविड-19 के दौरान, विशेष रूप से नहाने के साबुन और दंत चिकित्सा उत्पादों पर बहुत दबाव था। अब, यह अपेक्षाकृत कम है। हमारी दीर्घकालिक रणनीति सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना है।

advertisement

सवाल- भारत खाद्य, तेल और दालों के आयात पर निर्भर है। इस क्षेत्र में आपकी क्या योजनाएँ हैं?

जवाब- हम भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। पतंजलि के पास देश के 12 राज्यों में पाम ऑयल प्लांटेशन हैं, जिसमें उत्तर-पूर्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुल आवंटित क्षेत्र 700,000 हेक्टेयर से अधिक है, जिस पर किसानों के साथ साझेदारी में तेजी से रोपण किया जा रहा है। हम हर साल लगभग 5 मिलियन बीज अंकुरित आयात करते हैं और उन्हें अपनी नर्सरी में उगाते हैं। बाद में, उन्हें हमारे भागीदारों के खेत में लगाया जाता है। इससे 50,000 से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा, हम सरसों, मूंगफली और नारियल सहित भारत के सभी पारंपरिक तेलों पर काम करेंगे। हमारा लक्ष्य खाद्य तेल आयात के कारण हर साल 2-3 लाख करोड़ रुपये के बाहर जाने को रोकना है। इससे देश की अर्थव्यवस्था, भारत की मुद्रा मजबूत होगी और हमारे किसान समृद्ध होंगे।

सवाल-ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कमजोरी के संकेत मिले हैं…

advertisement

जवाब- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का फोकस गांवों, गरीबों, मजदूरों और किसानों पर है। जिस तरह से सरकार की नीतियां आगे बढ़ रही हैं, उससे भविष्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

सवाल- आपके कुछ उत्पादों के निर्माण और गुणवत्ता को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। इस पर आपका क्या कहना है?

जवाब- पतंजलि में 100% इन-हाउस निर्माण होता है। हमारे किसी भी उत्पाद ने कभी भी गुणवत्ता परीक्षण में असफलता नहीं पाई है। भारत में एक फर्जी खबर का कारखाना है जो झूठ फैलाता है और पारंपरिक विरासत और ज्ञान का तिरस्कार करता है। हम धीरे-धीरे इस पर काबू पा लेंगे।

हाल ही में विदेशों में भारतीय खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे थे। आपका क्या कहना है?

पतंजलि के एक भी उत्पाद को इनमें से किसी भी मुद्दे का सामना नहीं करना पड़ा है, जो दूसरों के लिए उठाए गए हैं। देखिए, ये 'बाजार युद्ध' हैं। इनसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।

आपके उत्पादों को सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ता है...

हमारे द्वारा बनाए गए गुणवत्ता को लेकर बहुत सारी झूठी कहानियां गढ़ी जाती हैं। हमारे खिलाफ एक लक्षित अभियान चलाया जाता है।

advertisement

आपको कौन निशाना बना रहा है?

एक कॉरपोरेट माफिया है, एक राजनीतिक माफिया है, एक बौद्धिक माफिया है, एक ड्रग माफिया है - ये सभी हमें निशाना बनाते हैं।

यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की है...

मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि यह मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। कानूनी कार्यवाही को देखते हुए, मेरे लिए इस मुद्दे पर आगे टिप्पणी करना अनुचित होगा। हमें न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए और अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।

एक सवाल जो बार-बार उठता है, वह है आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए नैदानिक ​​परीक्षणों की कमी...

पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन भारत का पहला और सबसे बड़ा, पूरी तरह से एकीकृत अनुसंधान फाउंडेशन है जो आयुर्वेदिक दवाओं, उत्पादों और प्रथाओं पर व्यापक शोध करता है। इसके पास एक विविध अनुसंधान पोर्टफोलियो और पर्याप्त नैदानिक ​​परीक्षण पाइपलाइन है। इसके पास वैश्विक अनुभव वाले लगभग 500 वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के साथ एक मजबूत अनुसंधान तंत्र है। इसे 5,000 से अधिक शोध प्रोटोकॉल के लिए मान्यता प्राप्त है और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में 300 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। लेकिन एक मानसिकता है जो आयुर्वेद के प्रति घृणा रखती है... यह भेदभाव है।

advertisement

उत्तराखंड में प्रतिबंध था...

हमने अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष निलंबन आदेश को चुनौती दी, जिसने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड सरकार ने अस्थायी तौर पर निलंबन पर रोक लगा दी है। अब हम समिति की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द ही आने की उम्मीद है। हम सकारात्मक परिणाम के बारे में आशावादी हैं।

इसी संदर्भ में, चिकित्सा शिक्षा प्रवेश परीक्षाओं में मुद्दे सुर्खियों में हैं। क्या आपके मन में कभी इस क्षेत्र में काम करने का विचार आया है?

वर्तमान में, हम आयुर्वेदिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में स्नातक और परास्नातक की डिग्री प्रदान कर रहे हैं।

आपने जो कहा है, वह शायद एक या दो साल के भीतर हकीकत बन जाएगा, जब पतंजलि देश का सबसे बड़ा एमबीबीएस डिग्री कॉलेज और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करेगा।

मेरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि एक किसान का बच्चा या एक गरीब मजदूर का बच्चा भी पढ़ सके और एक अच्छा डॉक्टर बन सके, शोषण में शामिल होने के बजाय लोगों की सेवा कर सके। यह हमारा लक्ष्य है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही, आपको हमारा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल दिखाई देगा, जहां हम नाममात्र लागत पर लीवर, किडनी, हृदय और मस्तिष्क की सर्जरी करेंगे।