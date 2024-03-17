BSEB Result 2024: बिहार बोर्ड कक्षा 12 का परिणाम जल्द ही जारी होने की संभावना है, डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (बीएसईबी) कक्षा 12 के परिणाम 2024 जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। परिणाम का 13 लाख से अधिक छात्रों को इंतजार है; जिनमें से 6,77,921 पुरुष और 6,21,431 महिला उम्मीदवार थीं। आधिकारिक वेबसाइट यानी biharboardonline.bihar.gov.in पर सीधा लिंक सक्रिय होने के बाद छात्र अपना परिणाम देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

पिछले रुझानों के अनुसार, परिणाम शिक्षा मंत्री द्वारा घोषित किया जाएगा। हालांकि, अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है. परिणाम के साथ, अधिकारी टॉपर्स की सूची और उत्तीर्ण प्रतिशत भी घोषित करेंगे।

BSEB कक्षा 12 का परिणाम कैसे जांचें?

बीएसईबी कक्षा 12 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

होमपेज पर उपलब्ध डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें

अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें

सबमिट पर क्लिक करें

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट ले लें।

BSEB ने मूल्यांकन में तेजी लाने के लिए इंटरमीडिएट परीक्षाओं में 50 प्रतिशत वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पेश किए हैं। प्रैक्टिकल वाले पेपरों को 100 अंकों में से वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें प्रैक्टिकल के लिए 30 और थ्योरी के लिए 70 अंक होते हैं। सिद्धांत रूप में, 50 प्रतिशत (35 अंक) बहुविकल्पीय हैं, जबकि बाकी व्यक्तिपरक हैं।