तीन पूर्व CM, 28 महिला उम्मीदवार, 50 से कम उम्र वाले 47 नाम.... देखिए पूरी लिस्ट

लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट आज जारी कर दी। BJP की पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कुल 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. बीजेपी की इस पहली लिस्ट में कुल 34 केंद्रीय एवं राज्य मंत्रियों के नाम शामिल हैं. इस लिस्ट में लोकसभा अध्यक्ष और तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम भी शामिल हैं।

भाजपा ने राजस्थान के कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिलड़ा को फिर से मैदान में उतारा है. वहीं अगर तीन पूर्व मुख्यमंत्रियो को पार्टी की ओर से टिकट देने की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान (विदिशा), असम के सीएम रह चुके सर्वानंद सोनोवाल (डिब्रूगढ़ से) और त्रिपुरा के सीएम रह चुके बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा पश्चिम) का नाम शामिल हैं।

बीजेपी की इस पहली लिस्ट को अगर देखें तो पार्टी ने इसमें समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है. इस सूची में महिलाओं, युवाओं, ओबीसी, एससी, एसटी सहित सभी बॉक्स को पार्टी ने टिक करने की कोशिश की है।

आइए जानते हैं BJP की इस पहली लिस्ट में किन वर्गों को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है।

भाजपा की इस सूची में 16 राज्यों एवं 2 केन्द्र शासित प्रदेशों से उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. बीजेपी ने जिन 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है उनमें 28 महिला उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. अगर उम्र के हिसाब से देखें तो इस सूची में 50 साल से कम उम्र वाले कुल 47 उम्मीदवारों के नाम हैं।

BJP की इस 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में 57 ओबीसी उम्मीदवार शामिल हैं. वहीं अगर एससी-एसटी के उम्मीदवारों की बात करें तो शेड्यूल कास्ट (SC) को 27 सीटें एवं शेड्यूल ट्राइब (ST) के 18 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।

अगर राज्यों के हिसाब से बात करें तो इस सूची में उत्तर प्रदेश से कुल 51 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है. इस सूची में मध्य प्रदेश से 24, पश्चिम बंगाल से 20, गुजरात एवं राजस्थान से 15-15, केरल से 12, तेलंगाना से 9, असम, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ से 11-11, दिल्ली से 5, उत्तराखंड से 3, जम्मू कश्मीर एवं अरुणाचल प्रदेश से 2-2, एवं गोवा, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और दमन और एंड दीव से 1-1 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है.

आपको बता दें कि भाजपा के केंद्रीय चुनाव समीति की बैठक 29 फरवरी को देर रात पीएम मोदी एवं पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डी की अध्यक्षता में हुई थी. इसके बाद शनिवार को पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है।