बड़ी रिपोर्ट! कर्मचारी अपने बॉस क्या रखते हैं उम्मीद?

हर नौकरीपेशा युवा के जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है वर्कप्लेस का माहौल। आज के समय में, देश के ज्यादातर युवा नौकरी कर रहे हैं जिसके लिए और एक बेहतरीन और पॉजिटिव वर्कप्लेस होने से ना केवल कर्मचारी की शारीरिक और मानसिक सेहत दुरुस्त रहती है बल्कि प्रॉडक्टिविटी में भी इजाफा होता है जो कंपनी के लिए फायदेमंद बात है।

advertisement

ग्लोबल जॉब साइट Indeed ने इसी टॉपिक पर एक सर्वे किया है जिसमें दावा किया है कि 63 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारियों ने माना है कि लीडरशिप की सराहना उनके लिए काफी मायने रखती है जिससे उनका ना केवल मनोबल बढ़ता है बल्कि वो अपने काम से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। वहीं भारत में 63 फीसदी से ज्यादा कर्मचारी कार्यस्थल पर पहचान चाहते हैं। इसके अलावा 62 परसेंट कर्मचारियों का मानना है कि उनकी टीम से काम की सराहना मिलने पर भी वो काफी खुश महसूस करते हैं। 58 परसेंट कर्मचारियों ने बताया कि उनके विचारों और राय की टीम से मिलने वाली प्रशंसा उन्हें ज्यादा बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

इस रिपोर्ट को तैयार करने से पहले देश में नौकरी कर रहे 3 हजार से ज्यादा लोगों की राय ली गई है जिसमें से 30 फीसदी लोग सी-सूट एग्जीक्यूटिव थे यानि बड़े अधिकारी और 70 परसेंट कर्मचारी थे। यानी ये सर्वे देश के अलग-अलग स्तरों के कर्मचारियों से मिले इनपुट पर आधारित है, जो इसे और भी ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। करीब 64 फीसदी कर्मचारियों का कहना है कि उनकी कंपनियां उन्हें क्रिएिव थिंकिंग को बढ़ाने का मौका देती हैं जिससे उन्हें अपनी नौकरी से और जुड़ाव महसूस होता है। इसके साथ ही 61 फीसदी कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें अपने विचारों को खुले तौर पर व्यक्त करने की आजादी मिलती है।

यानि कि अगर वर्कप्लेस पर ओपन कम्युनिकेशन हो और क्रिएटिव सोच को बढ़ावा मिले तो कर्मचारी और भी उत्साहित रहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब बातें कंपनियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं? इसका सीधा जवाब है कि कर्मचारियों को महसूस होना चाहिए कि उनकी आवाज सुनी जा रही है और उनका योगदान मायने रखता है। जो कंपनियां ऐसा माहौल बनाती हैं, वो कर्मचारियों को लंबे समय तक अपने साथ जोड़कर रख सकती हैं। एक अच्छा वर्कप्लेस का माहौल कर्मचारियों को भी ज्यादा मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित करता है जिसका कंपनी की सफलता में बड़ा योगदान देता है।