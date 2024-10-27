Best Place to Visit: बस्तर (Chhattisgarh) में घूमने की टॉप 10 जगहें

आज हम आपको बस्तर जिले की खूबसूरत और दर्शनीय जगहों के बारे में बताएंगे, जिसे छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत जिला भी कहा जाता है। यहां आपको प्रकृति की अद्भुत छटाएं, झरने, गुफाएं और ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलते हैं।

बस्तर में घूमने की जगहें (Best Place to Visit in Bastar)

1. चित्रकोट जलप्रपात (Chitrakote Waterfall)

से भारत का "नियाग्रा फॉल्स" कहा जाता है। 90 फीट ऊंचे इस जलप्रपात की सुंदरता मानसून में देखते ही बनती है। यह जगदलपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां का शांत वातावरण आपको प्रकृति के करीब ले जाता है।

2. तीरथगढ़ जलप्रपात (Tirathgarh Waterfall)

बस्तर के प्रमुख जलप्रपातों में से एक, तीरथगढ़ की ऊंचाई करीब 300 फीट है। मानसून में इसकी जलधाराएं इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। यह जगदलपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर है और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत अनुभव प्रदान करता है।

3. कुटुमसर गुफा (Kotumsar Cave)

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित यह गुफा करीब 4500 फीट लंबी है और रहस्यमयी आकृतियों और शिवलिंगों से सजी है। गुफा में रंग-बिरंगी अंधी मछलियां भी देखी जा सकती हैं।

4. कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (Kanger Ghati National Park)

वन्यजीवन प्रेमियों के लिए यह स्थान आदर्श है। यहां सांभर, चीतल, तेंदुआ और विभिन्न पक्षियों के साथ-साथ जंगल, पहाड़ और झरने भी देखने को मिलते हैं।

5. दलपत सागर झील (Dalpat Sagar Lake)

400 साल पुरानी इस झील का निर्माण राजा दलपत देव ने करवाया था। यहां नौका विहार का आनंद लिया जा सकता है और सूर्यास्त का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है।

6. कैलाश गुफा (Kailash Cave)

कांगेर घाटी में स्थित कैलाश गुफा अपने अंदर प्राकृतिक शिवलिंगों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खोज 1993 में हुई थी और तब से यह धार्मिक व पर्यटक स्थल के रूप में प्रचलित हो गया है।

7. मिचनार हिल (Michnaar Hill)

यह पहाड़ी स्थल ट्रेकिंग और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहां से बस्तर की खूबसूरत घाटियों का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है।

8. तामड़ा घुमड़ जलप्रपात (Tamda Ghumar Waterfall)

100 फीट ऊंचा यह जलप्रपात मानसून में और भी खूबसूरत लगता है। पास के मंदिर इसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं।

9. बस्तर पैलेस (Bastar Palace)

जगदलपुर में स्थित यह महल बस्तर रियासत के राजाओं का निवास स्थान था। महल का संग्रहालय बस्तर की संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है।

10. दंतेश्वरी मंदिर (Danteswari Temple)

यह मंदिर देवी दंतेश्वरी को समर्पित है और इसे शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। दशहरे के समय यहां हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।