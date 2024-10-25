Best Getaways in Uttrakhand: दिवाली की छुट्टी में घूमके आएं उत्तराखंड के इस हिल स्टेशन पर

दिल्ली की गर्मी से पाना चाहते हैं छुटकारा? एक ऐसी छुपी जगह जहां का आपको भा जाएगा नज़ारा… ये जगह है उत्तराखण्ड का एक छुपा हुआ हिल स्टेशन जो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है जिसके चलते इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और इस वजह से यहाँ दुनिया भर की भीड़-भाड़ से मुक्ति मिल जाती है। ये है उत्तराखंड का पौड़ी-खिरसु (Pauri-Khirsu hill station) जहां हैं खूबसूरत नज़ारे।

उत्तराखंड का पौड़ी-खिरसु (Pauri-Khirsu hill station)

