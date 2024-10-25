Best Getaways in Uttrakhand: दिवाली की छुट्टी में घूमके आएं उत्तराखंड के इस हिल स्टेशन पर

scorecardresearch
दिल्ली की गर्मी से पाना चाहते हैं छुटकारा? एक ऐसी छुपी जगह जहां का आपको भा जाएगा नज़ारा… ये जगह है उत्तराखण्ड का एक छुपा हुआ हिल स्टेशन जो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है जिसके चलते इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और इस वजह से यहाँ दुनिया भर की भीड़-भाड़ से मुक्ति मिल जाती है। ये है उत्तराखंड का पौड़ी-खिरसु (Pauri-Khirsu hill station) जहां हैं खूबसूरत नज़ारे।

Adarsh Garg
Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Oct 25, 2024 15:01 IST

उत्तराखंड का पौड़ी-खिरसु (Pauri-Khirsu hill station)

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 25, 2024