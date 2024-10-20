Bengaluru Test Match: न्यूजीलैंड ने बेंगलुरू में जीत के साथ इतिहास रचा

scorecardresearch
NewsभारतBengaluru Test Match: न्यूजीलैंड ने बेंगलुरू में जीत के साथ इतिहास रचा

न्यूजीलैंड ने 36 साल में भारतीय धरती पर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की, बेंगलुरु में शुरुआती मैच के पांचवें और अंतिम दिन भारत को आठ विकेट से हराया। टॉम लैथम की अगुआई में कीवी टीम ने भारत को हर विभाग में मात दी, पहली पारी में मेजबान टीम को मात्र 46 रन पर ढेर कर दिया और भारतीय धरती पर यादगार जीत दर्ज की - 1988 के बाद से उनकी पहली जीत।

BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Oct 20, 2024 13:41 IST

अंतिम दिन 107 रनों के लक्ष्य

अंतिम दिन 107 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी का सामना किया, जिन्होंने 8 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट लिए। विल यंग ने नाबाद 48 रन बनाए और रचिन रवींद्र ने नाबाद 39 रन बनाकर तीसरे विकेट के लिए 75 रन जोड़कर एक मजबूत साझेदारी बनाई। रचिन और यंग ने न्यूजीलैंड को सिर्फ 27.4 ओवर में लक्ष्य हासिल करने में मदद की।

न्यूजीलैंड की भारत में आखिरी टेस्ट जीत 1988 में हुई

न्यूजीलैंड की भारत में आखिरी टेस्ट जीत 1988 में हुई थी, यह उपलब्धि मौजूदा टीम के अधिकांश खिलाड़ियों के जन्म से बहुत पहले ही हासिल हो गई थी। उल्लेखनीय बात यह है कि जब न्यूजीलैंड के हालिया टेस्ट अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले स्पिनर एजाज पटेल की उम्र महज एक महीने थी, तब उनके बाकी मौजूदा साथी खिलाड़ी पैदा भी नहीं हुए थे।

न्यूजीलैंड के केवल तीन कप्तान ऐसे हैं जिन्होंने टीम को भारतीय धरती पर टेस्ट जीत दिलाई है। ग्राहम डाउलिंग ने पहली बार 1969 में नागपुर में जीत के साथ यह दुर्लभ उपलब्धि हासिल की, जिससे कीवी टीम के लिए नई राह खुली। लगभग दो दशक बाद, 1988 में, जॉन राइट को मुंबई में एक यादगार जीत के साथ सूची में जोड़ा गया। 2024 में, टॉम लैथम इस विशिष्ट समूह में शामिल होने वाले नवीनतम न्यूजीलैंड कप्तान बन गए, जिन्होंने अपनी टीम को बेंगलुरु में ऐतिहासिक जीत दिलाई।

भारत, जो अपने घरेलू मैदान पर किलेनुमा दबदबे के लिए जाना जाता है, न्यूजीलैंड के शुरू से ही मैच पर नियंत्रण करने के कारण परास्त हो गया। संभलने के प्रयासों के बावजूद, भारत अपनी पहली पारी में हुई विनाशकारी पराजय से उबर नहीं सका, 46 रन के मामूली स्कोर पर, जो अंततः उसकी हार में निर्णायक साबित हुआ।

बेंगलुरु टेस्ट, पांचवें दिन की मुख्य बातें

न्यूजीलैंड के लिए, यह भारत दौरे के 69 वर्षों में उनकी केवल तीसरी टेस्ट जीत थी, जो उनकी उपलब्धि की महत्ता को रेखांकित करती है। भारतीय धरती पर उनकी आखिरी जीत 1988 में मिली थी जब दिग्गज सर रिचर्ड हैडली ने वानखेड़े स्टेडियम में मैच जीतने वाले 10 विकेट लेकर टीम की अगुआई की थी। तब से, भारत मेहमान टीमों के लिए एक किला रहा है, जिससे यह जीत और भी उल्लेखनीय हो गई है।

भारत ने 107 रनों का मामूली लक्ष्य रखा, जो इस पिच पर कभी भी पर्याप्त नहीं था, लेकिन जसप्रीत बुमराह और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ही इसे मुश्किल बना दिया। बुमराह ने खास तौर पर सटीक गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को परेशान किया। डेवोन कॉनवे को अपनी लय हासिल करने में संघर्ष करना पड़ा और आखिरकार एक कठिन शुरुआत के बाद आउट हो गए। हालांकि, यह विल यंग ही थे जिन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भारत के आक्रमण का मुकाबला किया, आत्मविश्वास से खेलते हुए और भारत के गेंदबाजों के शुरुआती दबाव के बावजूद न्यूजीलैंड को सही दिशा में आगे बढ़ाया।

अपनी लय में लौटते हुए न्यूजीलैंड की नजरें अब दूसरे टेस्ट पर होंगी जो 24 अक्टूबर को पुणे में खेला जाएगा।

