अमेरिका में BAPS Swaminaryan Mandir पर हमला, हिंदूओं वापस जाओ के नारे लिखे

कैलिफ़ोर्निया के सैक्रामेंटो में स्थित बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर पर हाल ही में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है, जिसने स्थानीय हिंदू समुदाय को आहत किया है। मंदिर की दीवारों पर आपत्तिजनक नारे और हिंदूओं वापस जाओ के नारे लिखे गए हैं।

बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर आपत्तिजनक नारे

सूत्रों के अनुसार, बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखे गए। मंदिर के अधिकारियों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी है और इस घटना के पीछे के दोषियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। तोड़फोड़ के साथ ही मंदिर के बाहर लगी मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है।

स्थानीय समुदाय में रोष और दुख

घटना के बाद से सैक्रामेंटो के हिंदू समुदाय में गहरी नाराजगी और दुख का माहौल है। स्थानीय निवासी और मंदिर के अनुयायी इसे न केवल मंदिर पर, बल्कि पूरे समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान पर हमला मान रहे हैं। मंदिर के प्रमुख नेताओं ने कहा कि यह घटना समुदाय को बांटने का प्रयास है, लेकिन वे ऐसे कृत्यों से डरेंगे नहीं।

पुलिस जांच जारी

घटना की गंभीरता को देखते हुए सैक्रामेंटो पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि वे सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की मदद से दोषियों की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस ने इस घटना को धार्मिक घृणा से प्रेरित अपराध के रूप में देखा जा रहा है और जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

समुदाय की एकता का संदेश

इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बावजूद, मंदिर के अनुयायियों और स्थानीय लोगों ने एकता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य उनके धार्मिक विश्वासों को कमजोर नहीं कर सकते। विभिन्न धर्मों के लोगों ने भी इस घटना की निंदा की है और मंदिर को समर्थन देने के लिए एकजुटता दिखाई है।