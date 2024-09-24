Flipkart Big Billion Day Sale 2024: किस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट

scorecardresearch
NewsकारोबारFlipkart Big Billion Day Sale 2024: किस क्रेडिट कार्ड पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 24, 2024 18:39 IST
Flipkart की बिग बिलियन डे सेल 27 सितंबर, 2024 को शुरू होने वाली है, जिसमें फ्लिपकार्ट प्लस सदस्यों के लिए 26 सितंबर से शुरुआती एक्सेस शुरू हो जाएगा। इस सेल में ऐप्पल, सैमसंग, मोटोरोला, पोको और अन्य जैसे प्रमुख ब्रांडों के स्मार्टफोन सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर भारी छूट का वादा किया गया है।

बिक्री के दौरान iPhone 15 सीरीज़ के प्रमुख आकर्षण होने की उम्मीद है, संभावित मूल्य गिरावट के साथ प्रो मॉडल 1,00,000 रुपये से कम में आ जाएंगे:

iPhone 15 Pro: अनुमानित कीमत 89,999 रुपये (मूल कीमत: 1,09,000 रुपये)।

iPhone 15 Pro Max: संभावित कीमत 99,999 रुपये (मूल कीमत: 1,39,000 रुपये)।

चुनिंदा डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर अतिरिक्त एक्सचेंज डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर की भी उम्मीद है। गौरतलब है कि Apple ने iPhone 16 सीरीज के लॉन्च के बाद iPhone 15 Pro और Pro Max मॉडल को बंद कर दिया है।

सैमसंग गैलेक्सी डील्स

सैमसंग के प्रमुख गैलेक्सी एस सीरीज स्मार्टफोन पर भारी छूट मिलने की उम्मीद है:

सैमसंग गैलेक्सी S23 5G: 35,999 रुपये (मूल कीमत: 89,999 रुपये)।

सैमसंग गैलेक्सी एस24 प्लस 5जी: 64,999 रुपये (मूल कीमत: 84,999 रुपये)।

सैमसंग गैलेक्सी S23 FE 5G: 27,999 रुपये (मूल कीमत: 84,999 रुपये)।

गैलेक्सी ए14 5जी और गैलेक्सी एफ05 जैसे बजट-अनुकूल सैमसंग विकल्प भी क्रमशः 9,999 रुपये और 6,499 रुपये की रियायती कीमतों पर उपलब्ध होने की उम्मीद है।

मोटोरोला डील्स

मोटोरोला की एज सीरीज़ पर भी आकर्षक छूट मिलने की उम्मीद है:

मोटोरोला एज 50 प्रो 5G: 27,999 रुपये (मूल कीमत: 41,999 रुपये)।

मोटोरोला एज 50 नियो 5G: 22,999 रुपये (मूल कीमत: 29,999 रुपये)।

मोटोरोला एज 50 फ्यूजन 5G: 19,999 रुपये.

मोटोरोला G85 5G: 16,999 रुपये.

अन्य स्मार्टफोन डील्स और ऑफर

वीवो, ओप्पो, पोको, रियलमी और श्याओमी जैसे अन्य लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड भी बिग बिलियन डे सेल के दौरान आकर्षक डील पेश करने की उम्मीद कर रहे हैं।

एक्सट्रा बेनेफिट:

ईएमआई विकल्प: 999 रुपये प्रति माह से शुरू।

सुपरकॉइन्स छूट: सुपरकॉइन्स का उपयोग करने वाले फ्लिपकार्ट प्लस सदस्यों के लिए अतिरिक्त छूट।

फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड ऑफर: 1 लाख रुपये तक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट।

फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल आपके स्मार्टफोन को अपग्रेड करने या डिस्काउंट कीमत पर नया डिवाइस खरीदने का एक शानदार मौका है। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सबसे बढ़िया डील पाने के लिए कीमतों और ऑफ़र की सावधानीपूर्वक तुलना करना न भूलें।

