scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतBahraich Wolf: पकड़ा गया बहराइच का आदमखोर भेड़िया

Bahraich Wolf: पकड़ा गया बहराइच का आदमखोर भेड़िया

यूपी के बहराइच में आतंक का पर्याय बना एक और आदमखोर भेड़िया मंगलवार की सुबह वन विभाग के पिंजरे में फंस गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 10, 2024 20:18 IST
पकड़ा गया बहराइच का आदमखोर भेड़िया
पकड़ा गया बहराइच का आदमखोर भेड़िया

यूपी के बहराइच में आतंक का पर्याय बना एक और आदमखोर भेड़िया मंगलवार की सुबह वन विभाग के पिंजरे में फंस गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इससे पहले, दो नर और दो मादा भेड़ियों को भी पकड़ा जा चुका है। ये भेड़िया 10 लोगों को मार चुका था और 37 लोग घायल हो चुके थे।

advertisement

आठ मासूम बच्चों समेत दस लोगों की जान गई और 37 से ज्यादा लोग घायल

मार्च महीने से हरदी थाना क्षेत्र के मक्कापुरवा, औराही जगीर, कोलैला, नथुवापुर, बड़रिया, नकवा, और नयापुरवा जैसे गांवों में इन भेड़ियों ने कई हमले किए थे। इन हमलों में आठ मासूम बच्चों समेत दस लोगों की जान गई और 37 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भेड़ियों को पकड़ने के लिए चार पिंजरे, आठ थर्मोसेंसर कैमरे लगाए गए थे और थर्मल ड्रोन से निगरानी की जा रही थी।

आदमखोर भेड़िया पकड़ा गया

बीते दिनों में चार भेड़ियों को पकड़ा गया था, लेकिन उनके कुनबे के अन्य भेड़िए चकमा देकर भागने में सफल रहे। इसके बाद वन विभाग ने उन्हें पकड़ने के लिए फिर से जाल बिछाया। अंततः कड़ी मेहनत के बाद मंगलवार की सुबह एक मादा भेड़िया हरिबक्स पुरवा के पास वन विभाग के पिंजरे में फंस गया। वनकर्मी तुरंत उसे रेंज कार्यालय ले गए। भेड़िए के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 10, 2024