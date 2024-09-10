Bahraich Wolf: पकड़ा गया बहराइच का आदमखोर भेड़िया
यूपी के बहराइच में आतंक का पर्याय बना एक और आदमखोर भेड़िया मंगलवार की सुबह वन विभाग के पिंजरे में फंस गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
आठ मासूम बच्चों समेत दस लोगों की जान गई और 37 से ज्यादा लोग घायल
मार्च महीने से हरदी थाना क्षेत्र के मक्कापुरवा, औराही जगीर, कोलैला, नथुवापुर, बड़रिया, नकवा, और नयापुरवा जैसे गांवों में इन भेड़ियों ने कई हमले किए थे। इन हमलों में आठ मासूम बच्चों समेत दस लोगों की जान गई और 37 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भेड़ियों को पकड़ने के लिए चार पिंजरे, आठ थर्मोसेंसर कैमरे लगाए गए थे और थर्मल ड्रोन से निगरानी की जा रही थी।
बीते दिनों में चार भेड़ियों को पकड़ा गया था, लेकिन उनके कुनबे के अन्य भेड़िए चकमा देकर भागने में सफल रहे। इसके बाद वन विभाग ने उन्हें पकड़ने के लिए फिर से जाल बिछाया। अंततः कड़ी मेहनत के बाद मंगलवार की सुबह एक मादा भेड़िया हरिबक्स पुरवा के पास वन विभाग के पिंजरे में फंस गया। वनकर्मी तुरंत उसे रेंज कार्यालय ले गए। भेड़िए के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है।