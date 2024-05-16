ऑटोरिक्शा का किराया एयरलाइन किराए से अधिक है: Delhi HC
Delhi High Court ने बुधवार को कहा कि देश भर में हवाई किराए की सीमा तय करने के लिए कोई निर्देश पारित करना उचित नहीं होगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा, "बाजार की ताकतें टिकटों की कीमत तय करेंगी। उद्योग आज बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आप आज किसी भी एयरलाइन को देखें, यह एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योग है।एक ऑटो रिक्शा का किराया आज एयरलाइन के किराए से अधिक है।
टिकटों को रेग्युलेट करने की मांग
अदालत ने उड़ान टिकटों को रेग्युलेट करने की मांग करने वाली दो याचिकाओं का निपटारा किया और कहा कि वह एक विस्तृत आदेश पारित करेगी। पीठ ने कहा, "आज उद्योग बहुत प्रतिस्पर्धी है। आप पाएंगे कि जो लोग एयरलाइन चला रहे हैं वे भारी घाटे में हैं।"
इस क्षेत्र में भारी निवेश आ रहा है और "हमें इसे और अधिक रेग्युलेट नहीं करना चाहिए। पीठ ने कहा, "यह एक अच्छी तरह से नियंत्रित क्षेत्र है। हर उद्योग जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है।