चैटजीपीटी और गूगल जेमिनी को चुनौती देने के लिए Apple लाएगा Siri

Apple, Siri में बड़े बदलाव की योजना बना रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, "LLM Siri" के नाम से जाने वाला यह नया अपग्रेड OpenAI के ChatGPT और Google के Gemini जैसे एडवांस्ड AI मॉडल्स के साथ मुकाबला करेगा। Siri के लिए यह एक बड़ा बदलाव होगा, जिसे अब तक अन्य वॉयस असिस्टेंट्स और जनरेटिव AI सिस्टम्स से पिछड़ने की वजह से आलोचना झेलनी पड़ी है।

Siri में छोटे बदलावों की शुरुआत

Apple ने जून में अपने AI प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च के बाद से Siri में कई छोटे सुधार किए हैं। इनमें नया इंटरफ़ेस, वॉयस कमांड की जगह टेक्स्ट इनपुट का विकल्प, Apple प्रोडक्ट्स की बेहतर समझ, और App Intents फीचर के जरिए थर्ड-पार्टी ऐप्स पर बेहतर नियंत्रण शामिल है। इसके अलावा, Siri अब अपनी प्रतिक्रियाओं को और बेहतर बनाने के लिए अधिक ऑन-स्क्रीन संदर्भों का उपयोग कर सकता है। हालांकि ये बदलाव Siri को थोड़ा उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाते हैं, लेकिन इसकी पुरानी AI संरचना में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।

Apple इस दिसंबर से Siri में OpenAI के ChatGPT को एकीकृत करने की योजना बना रहा है। यह कदम Siri की मौजूदा सीमाओं को सामने लाता है, लेकिन इसे केवल एक अस्थायी समाधान माना जा रहा है, जब तक कि Apple अपने स्वयं के जनरेटिव AI टूल्स विकसित नहीं कर लेता।

नई पीढ़ी के Siri का विकास

Apple अपनी अगली पीढ़ी के Siri का सक्रिय परीक्षण कर रहा है, जो इन-हाउस विकसित बड़े भाषा मॉडल्स पर आधारित होगा। यह अपग्रेड Siri को ज्यादा प्रतिक्रियाशील, संवादात्मक और जटिल प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम बनाएगा। हालांकि, इस नई Siri का लॉन्च 2026 के वसंत से पहले संभव नहीं है। इसे संभवतः 2025 की वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसके पूर्ण रिलीज में समय लगेगा।

नए फीचर्स का चरणबद्ध रोलआउट

Apple अपने नए फीचर्स को धीरे-धीरे रोलआउट कर रहा है। iOS 18.4 के साथ कुछ सुधारों की उम्मीद है, लेकिन कई महत्वपूर्ण फीचर्स, जो iOS 19 के लिए नियोजित थे, अब 2026 में Siri के नए संस्करण के लॉन्च के साथ आएंगे।

लंबा इंतजार और सतर्क दृष्टिकोण

Apple के इस सतर्क दृष्टिकोण से स्पष्ट है कि वह बड़े बदलावों को लागू करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है। हालांकि, इसका मतलब यह भी है कि उपयोगकर्ताओं को स्मार्ट Siri के लिए और अधिक इंतजार करना पड़ेगा। अगले दो सालों तक वृद्धिशील सुधार और ChatGPT का एकीकरण उपयोगकर्ताओं को अस्थायी समाधान प्रदान करेंगे। लेकिन असली बदलाव 2026 में ही देखने को मिलेगा।