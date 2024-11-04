scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतApple India ने iPhone की बिक्री से बनाया रिकॉर्ड, जल्द खोलेगी 4 नए स्टोर

Apple India ने iPhone की बिक्री से बनाया रिकॉर्ड, जल्द खोलेगी 4 नए स्टोर

भारत में iPhone ट्रेंड काफी हद तक बड़ चुका है। वही बीते फेस्टिव सीजन में बीक्री भी काफी अच्छी रही । Apple द्रारा नये- नये वैरिएंट हर साल देखने को मिलते है, वही इस बार भारत में iPhone 16 को लेकर ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। एप्पल ने तिमाही नतीजों में iPhone की बिक्री से रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया है।

Advertisement
Adarsh Garg
Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Nov 4, 2024 12:55 IST

भारत में iPhone ट्रेंड काफी हद तक बड़ चुका है। वही बीते फेस्टिव सीजन में बीक्री भी काफी अच्छी रही । Apple द्रारा नये- नये वैरिएंट हर साल देखने को मिलते है, वही इस बार  भारत में iPhone 16 को लेकर ग्राहकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। एप्पल ने तिमाही नतीजों में iPhone की बिक्री से रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया है।

advertisement

टिम कुक का आधिकारिक बयान

Apple के CEO टिम कुक ने हाल ही में सितंबर तिमाही के नतीजों पर अपनी खुशी जताई। उन्होंने भारत में एप्पल की जबरदस्त ग्रोथ के बारे में बताया। 

ऑल-टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड

भारत में Apple ने ऑल-टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड दर्ज करने के साथ ग्राहकों की मांग को देखते हुए कंपनी यहां रिटेल स्टोर बढ़ाने पर काम कर रही है।

नए रिटेल स्टोर खोलने की योजना

भारत में एप्पल के वर्तमान में दो फ्लैगशिप स्टोर हैं- एप्पल साकेत (New Delhi) और एप्पल बीकेसी (Mumbai)। अब कंपनी बेंगलुरु, पुणे, मुंबई और दिल्ली-एनसीआर में नए स्टोर खोलने की योजना बना रही है। जिससे मार्केट ग्रोथ औऱ भी उपर आए।

ग्लोबल सेल में भी ग्रोथ

वैश्विक बिक्री में भी एप्पल ने 6% की वृद्धि दर्ज की, जिससे कंपनी का रेवेन्यू $95 बिलियन तक पहुंच गया है।

फेस्टिव सीजन में स्मार्टफोन बाजार में वृद्धि

भारत के स्मार्टफोन बाजार में फेस्टिव सीजन के दौरान 3% की वृद्धि देखी गई है, जिसमें एप्पल ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।

काउंटरपॉइंट की रिपोर्ट

काउंटरपॉइंट के स्मार्टफोन ट्रैकर के अनुसार, भारतीय बाजार का मूल्य इस तिमाही में 12% की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है।

Samsang और Apple बाजार हिस्सेदारी

 Samsang 23% बाजार हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है, जबकि Apple 22% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है।

एप्पल के Product की मांग

भारत में iPhone के अलावा iPad, MacBook और AirPods की भी भारी डिमांड देखने को मिली है। जो इस बार बाजार में काफी देखने को मिला।

एप्पल भारत को एक बड़ा बाजार मान रही

एप्पल भारत को एक बड़ा बाजार मान रही है और आने वाले समय यानी भविष्य में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने के लिए काम कर रही है। और मार्केट में अच्छी पकड़ बनाते दिखती नजर आ रही है।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 4, 2024